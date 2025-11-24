بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

مغردون يتساءلون عن مصير الذباب الإلكتروني بعد خاصية إكس الجديدة

22 ثانية ago
Twitter X logo displayed on a phone screen and Twitter X logo on website displayed on a laptop screen are seen in this illustration photo taken in Warsaw, Poland on July 26, 2023. (Photo by Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images)

وطنا اليوم:شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل المتصاعد بعد أن بدأت منصة إكس بعرض معلومات تفصيلية عن الحسابات الشخصية، وتشمل تاريخ انضمام المستخدم إلى المنصة والموقع الجغرافي للحساب، وأيضا عدد مرات تغيير اسم الحساب.
وأعلن نيكيتا بير رئيس قسم المنتجات في “إكس” أن ميزة “حول هذا الحساب” ستُطرح عالميا خلال ساعات، بحيث تتيح للمستخدم معرفة الدولة أو المنطقة التي يدار منها الحساب، ويمكن الوصول إلى هذه المعلومة بالنقر على تاريخ التسجيل في الملف الشخصي.
وأكد بير أن هذه الخطوة تُعد “مرحلة أولى مهمة لضمان سلامة الساحة العالمية”، وأن المنصة تخطط لتوفير المزيد من الأدوات التي تساعد المستخدمين على التحقق من صحة المحتوى الذي يتصفحونه.
والتحديث الجديد أشعل المنصة، ودفع كثيرين إلى البحث عن المواقع التي تصدر منها الحسابات، خصوصا الحسابات المشتبه في انتمائها إلى ما يعرف بـ”الذباب الإلكتروني”.
ووفقا لمتابعين، فقد قررت بعض الحسابات مغادرة “إكس” فور تفعيل خاصية الموقع بعدما انكشف أنها تدار من مواقع جغرافية بعيدة عن الجمهور الذي تدعي تمثيله.
واعتبر نشطاء أن هذه الحسابات تدار لأهداف سياسية بحتة، وأنها تعمل على ضرب الشعوب العربية ببعضها البعض من خلال إثارة القضايا الشعبوية حتى لو كانت في ظاهرها ترفيهية مثل الرياضة أو الكوميديا، أو ذات طابع اجتماعي كالتوظيف وسداد الفواتير.
ورأى مغردون أن التحديث كشف زيف الكثير من الحسابات التي كانت تروج للإشاعات والخلافات، وتهاجم دولا ومجموعات بشكل ممنهج، وأكدوا أن الوعي والدين يجب أن يكونا السلاح في مواجهة هذه الحملات.
كما أشار آخرون إلى أن عددا كبيرا من الحسابات المحسوبة على اليمين المتطرف والداعمة لإسرائيل ليست موجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا كما يوحي محتواها، بل تدار من الهند.
وأوضح ناشطون أن معظم الحسابات الوهمية ليست جهودا شخصية، بل مشاريع منظمة تقف وراءها جهات استخباراتية تسعى إلى استهداف المجتمعات عبر التشويه وإثارة الشكوك وتضخيم الإشاعات واللعب في المساحات الرمادية.
واعتبروا أن “سقوط الأقنعة” بعد هذا التحديث مؤشر واضح على وجود شبكات تنسيق واسعة خلف هذه الحسابات.
وضرب مدونون أمثلة بحسابات تدخل في كل نقاش عام، وتطرح قضايا إنسانية، مثل سداد فواتير الكهرباء أو علاج مرضى أو تسديد ديون، بدعوى أنها تخص مواطنين محتاجين، بهدف إثارة التعاطف ودفع الجمهور إلى التبرع.
ويرى محللون أن هذه الخاصية الجديدة لن تنهي ظاهرة “اللجان الإلكترونية” تماما، لكنها ستقلل فعاليتها، وأن القائمين عليها بدؤوا بالفعل في إنشاء حسابات جديدة بطرق مختلفة، نظرا لأن “إكس” تظل المنصة الأكثر تأثيرا في العالم، مما يجعلها هدفا دائما للأنظمة والجماعات الساعية للهيمنة عبر منصات الإعلام البديل.
وبعد الجدل الذي أثير لاحظ بعض مستخدمي منصة إكس اختفاء المعلومات التي كانت تظهر عن بعض الحسابات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:17

وزير الثقافة: مشروع السردية الوطنية سيعتمد أساليب جاذبة بصريا ومعلوماتيا

10:06

وزير الشؤون القانونية: لا نص لتأجيل خدمة العلم لمعيل أسرته أو المتزوج

09:59

وفيات الاثنين 24-11-2025

09:54

تراجع احتمالات خفض الفائدة في كانون الأول

09:41

الاحتلال يواصل خرقه لاتفاق غزة والأزمة الأنسانية تتفاقم في القطاع

09:41

اللواء المتقاعد تامر المعايطة… حين يولد الأمن من صلابة الرجال وتكبر الرتبة بإيمان صاحبها

09:36

الاثنين.. طقس معتدل نهارا وحالة عدم استقرار جوي ليلا

09:32

الأمن العام يدعو إلى الحيطة والحذر خلال حالة عدم الاستقرار الجوي

09:28

تعرّفوا على المؤشّرات العشرين الأحدث لمتقاعدي الضمان

09:27

The CEO of Orange Jordan Visits Yarmouk University President to Strengthen the Strategic Partnership

09:22

“صحة الطفيلة” توضح أسباب وفاة طالب جامعي بمرض غير وبائي

09:15

رئيس بلدية الزرقاء يثمن زيارة رئيس الوزراء لحي جناعة وحديقة الجندي

وفيات
وفيات الاثنين 24-11-2025وفيات الأحد 23-11-2025الشيخ جمال حديثه الخريشا (أبو حديثة) في ذمة اللهوفيات الجمعة 21-11-2025وفيات الخميس 20-11-2025