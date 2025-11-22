بنك القاهرة عمان
إعلان قائمة المنتخب النسوي لبطولة اتحاد شمال إفريقيا

22 نوفمبر 2025
وطنا اليوم _

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي للشابات تحت سن 20 لكرة القدم، بقيادة المدرب حسام أبو رياش، قائمة ضمت 23 لاعبة للمشاركة ببطولة اتحاد شمال إفريقيا للشابات والتي تقام خلال الفترة من 26 تشرين الثاني ولغاية 2 كانون الأول المقبل في مدينتي تونس وسوسة.

وضمت القائمة: سيلين سيف، ساجدة عيسى، سيلين شنك، رنيم الداود، سدين عبيدات، ليان الضمور، نور أحمد، راما الخاشوك، مرح عباس، ريناد شويكي، لمار شلبي، ديانا الخواجا، ملك سلامة، ريانا عيسى، حلا مرار، أفنان حماد، زينة الداود، ميرا العطاري، أروى البطاينة، ميرا جرار، هيا أبو علي، دانا أبو هزيم، وكندا التيتي.

وأجرى المنتخب الوطني مرانه الأخير اليوم السبت، على ملعب جاوا في عمان، قبل أن يغادر إلى مدينة سوسة التونسية صباح غدٍ الأحد.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول من البطولة بمواجهة الجزائر عند الرابعة والنصف بتوقيت الأردن عصر 28 الشهر الحالي، على أن يلتقي المغرب بذات التوقيت 30 من الشهر ذاته، حيث تقام جميع مباريات المنتخب الوطني على ملعب سوسة الأولمبي.

وحسب نظام البطولة، جرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل منها ثلاثة منتخبات، على أن يلعب أول كل مجموعة لتحديد بطل البطولة، فيما يلتقي ثاني المجموعة الأولى والثانية لتحديد المركز الثاني، وثالث كل مجموعة لتحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وتعد مشاركة المنتخب الوطني النسوي في البطولة الإفريقية خطوة مهمة لتعزيز الحضور الإقليمي ورفع المستوى البدني والفني لتحقيق أعلى مستويات التحضير، استعداداً لنهائيات كأس آسيا للشابات والتي تقام نيسان المقبل في تايلاند.


