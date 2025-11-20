جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

وطنا اليوم:تأهّل الطالب أحمد الصفّار والطالبة جنى آل سيف من جامعة البترا إلى نهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية.

واستضافت جامعة البترا التصفيات في الصالة الرياضية التابعة لعمادة شؤون الطلبة، بتنظيم من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية.

وشهدت التصفيات منافسات قوية بنظام خروج المغلوب في لعبة EAFC 26 على منصة بلايستيشن 5، بمشاركة سبعين طالبًا وطالبة من جامعة البترا، وسط أجواء تنافسية وحضور طلابي لافت.

يُذكر أن النهائيات ستقام في مقر الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في مجمع الملك حسين للأعمال نهاية الشهر الحالي.



