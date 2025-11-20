ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الخميس والجمعة

وطنا اليوم:يكون الطقس اليوم الخميس، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، ترتفع يوم غدٍ الجمعة، درجات الحرارة قليلاً، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا القوت من السنة بحوالي (6-7) درجات مئوية، ويكون الطقس معتدلًا بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اما السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

كما ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 23 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 21 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 10، وفي مرتفعات الشراة 22 – 9، وفي مناطق البادية 26 – 14، وفي مناطق السهول 24 – 12، وفي الأغوار الشمالية 31 – 19، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 23، وفي البحر الميت 31 – 21، وفي خليج العقبة 32 – 22 درجة مئوية.