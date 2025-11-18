بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025

18 نوفمبر 2025
هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025

وطنا اليوم – نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025 بعدما صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية .
وأكدت الهيئة أن صدور التعليمات جاء في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المنافسة في القطاع ودورها التنظيمي والرقابي بموجب قانون الاتصالات في تحفيز المنافسة ومنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها .
وتأتي التعليمات تنفيذاً لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد التي تضمنت مراجعة تشريعاتها التنظيمية بما يتواكب مع التطور المتسارع في القطاع وبما يتناسب مع الممارسات الفضلى المنسجمة مع قطاع الاتصالات في المملكة .
وبحسب التعليمات، تم تحديث الأدوات والمعايير لتقييم المنافسة في الأسواق بما يتماشى مع التطورات في القطاع، وطرق تقييم الممارسات التي تؤثر سلبًا على المنافسة، بالإضافة إلى تعديل الإرشادات المتعلقة بعمليات تغيير السيطرة بين الشركات وإمكانية فرض إجراءات رقابية لضمان عدم حدوث ممارسات غير تنافسية .
كما تضمنت التعليمات بصورتها النهائية تحديد مؤشرات تقييم الهيمنة بما يتماشى مع تعديلات قانون المنافسة الأردني الأخيرة، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات لتقييم مستوى المنافسة في القطاع عند التقييم المسبق للسوق.
وتجدر الإشارة بأن الهيئة قامت بمراجعة التعليمات بعد دراسة وجهات نظر جميع الأطراف المعنية في القطاع، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة محفزة وداعمة تهدف لتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات.

وتتوقع الهيئة انعكاسات إيجابية لتلك التعليمات على سوق الاتصالات الأردني وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة للمنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات والتشجيع الإيجابي على المستفيد النهائي .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:29

بيع شركة توتال في الأردن لـ VIVO ENERGY الافريقية

12:16

أورنج الأردن تسلط الضوء على قصص نجاح الرياديات من خلال رعايتها لمؤتمر “SHERO”

12:08

البدور: جراحة السمنة علامة مميزة للسياحة العلاجية في المملكة

12:05

جامعة البترا تتأهل لنهائيات بطولة الجامعات للرياضات الإلكترونية

12:01

اعلان أسماء الفائزين بجائزة غرفة تجارة عمان للبحوث الاقتصادية

11:56

جامعة إسرائيلية تُبعد طالبة فلسطينية بسبب النقاب

11:50

هيومن رايتس : تفريغ إسرائيل للمخيمات في الضفة جريمة حرب

11:34

البيت الأبيض يدافع عن تهجّم ترامب على صحافيتين: من يدق الباب يسمع الجواب

11:29

انخفاض أسعار الذهب محليا من 40 إلى 70 قرشا

10:57

الجمارك تضبط كميات كبيرة من المواد المهربة والمنتهية الصلاحية

10:49

الاصطفاف بالوسط التجاري في إربد.. هم يومي للسائقين ومأزق للتجار

10:44

آلاف الأطفال في الأردن يحتفلون بيومهم العالمي

وفيات
وفيات الخميس 20-11-2025وفيات الأربعاء 19-11-2025وفيات الثلاثاء 18-11-2025وفيات الاثنين 17-11-2025زوجة الزميل الصحفي إبراهيم القيسي في ذمة الله