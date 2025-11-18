هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025

وطنا اليوم – نشرت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات على موقعها الإلكتروني تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات لسنة 2025 بعدما صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية .

وأكدت الهيئة أن صدور التعليمات جاء في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المنافسة في القطاع ودورها التنظيمي والرقابي بموجب قانون الاتصالات في تحفيز المنافسة ومنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها .

وتأتي التعليمات تنفيذاً لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد التي تضمنت مراجعة تشريعاتها التنظيمية بما يتواكب مع التطور المتسارع في القطاع وبما يتناسب مع الممارسات الفضلى المنسجمة مع قطاع الاتصالات في المملكة .

وبحسب التعليمات، تم تحديث الأدوات والمعايير لتقييم المنافسة في الأسواق بما يتماشى مع التطورات في القطاع، وطرق تقييم الممارسات التي تؤثر سلبًا على المنافسة، بالإضافة إلى تعديل الإرشادات المتعلقة بعمليات تغيير السيطرة بين الشركات وإمكانية فرض إجراءات رقابية لضمان عدم حدوث ممارسات غير تنافسية .

كما تضمنت التعليمات بصورتها النهائية تحديد مؤشرات تقييم الهيمنة بما يتماشى مع تعديلات قانون المنافسة الأردني الأخيرة، بالإضافة إلى الإجراءات والآليات لتقييم مستوى المنافسة في القطاع عند التقييم المسبق للسوق.

وتجدر الإشارة بأن الهيئة قامت بمراجعة التعليمات بعد دراسة وجهات نظر جميع الأطراف المعنية في القطاع، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة محفزة وداعمة تهدف لتذليل كافة العقبات التي تؤثر على المنافسة في قطاع الاتصالات.

وتتوقع الهيئة انعكاسات إيجابية لتلك التعليمات على سوق الاتصالات الأردني وذلك من خلال تهيئة البيئة المناسبة للمنافسة الفعالة في قطاع الاتصالات والتشجيع الإيجابي على المستفيد النهائي .