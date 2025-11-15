ميداليتان ذهبيتان لمنتخب التايكواندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وطنا اليوم _

حقق المنتخب الوطني للتايكواندو مساء اليوم السبت، ميداليتين ذهبيتين في مستهل مشواره في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في السعودية.

وجاءت الميداليتان عن طريق اللاعبين جعفر الداود وزيد مصطفى.

وتمكن جعفر الداود (وزن تحت 54 كغم) من إحراز الميدالية الذهبية بعد فوزه في النزال النهائي على اللاعب السعودي عبدالله ‏المشرف بنتيجة 2-0، فيما أحرز زيد مصطفى (وزن تحت 74 كغم) الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على لاعب أوزبكستان نجم الدين ‏كوسيمخوجييف بذات النتيجة 2-0.

ويواصل منتخب التايكواندو منافساته غدا بحثا عن مزيد من الميداليات.