العيسوي يرعى فعاليات يوم طبي مجاني في نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بعنوان (صحة العمر الذهبي)

وطنا اليوم _

رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت فعاليات اليوم الطبي المجاني السابع الذي نظمه نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية بالتعاون مع شركة النبلاء للتنمية المستدامة، وبشراكة مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطن ومؤسسة الغذاء والدواء ومستشفى الأمير حمزة والمستشفى السعودي وعدد من المؤسسات والشركات الداعمة.

ويشتمل اليوم الطبي، الذي أقيم في مقر النادي، تحت شعار “صحة العمر الذهبي”، على تقديم استشارات وفحوصات طبيّة مجانية، ورفع الوعي الصحي، وتعزيز جودة الحياة لدى كبار السن.

وجال العيسوي، بحضور رئيس الهيئة الإدارية للنادي المهندس عبدالرحيم البقاعي وشخصيات طبية وأكاديمية وممثلي مؤسسات شريكة، في أقسام اليوم الطبي المجاني، حيث اطلع على الخدمات المقدمة للمراجعين.

وفي كلمة له في بداية الحفل انطلاق فعاليات اليوم الطبي المجاني، عبّر العيسوي عن اعتزازه بالمبادرات المجتمعية، التي ينظمها نادي الخريجين، والتي تعكس روح العطاء والانتماء، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأنشطة تمثل تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تضع صحة الإنسان الأردني وكرامته في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأشار العيسوي إلى أن مقر النادي هو أحد ثمار المكرمة الملكية السامية التي حظي بها نادي الخريجين، والتي هدفت إلى دعم دوره المجتمعي والإنساني ومنحته القدرة على إطلاق مبادرات صحية واجتماعية تخدم المجتمع.

وأكد العيسوي أهمية عقد الأيام الطبية المجانية التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي، والتي تأتي انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بالاهتمام بالقطاع الصحي، ودعم الجهود التطوعية الهادفة إلى خدمة المواطنين وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وبين أن ما يقدمه نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية من مبادرات تطوعية وإنسانية يعكس صورة مشرقة عن الشباب الأردني الواعي والمؤمن بدوره الوطني، وأن استمرار مثل هذه الفعاليات يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء والتكافل، التي هي من أبرز سمات الشخصية الأردنية الأصيلة.

واستهل الحفل بكلمة ترحيبية القتها نائب رئيس الهيئة الإدارية للنادي، الوزيرة السابقة نسرين بركات، رحّبت فيها براعي الحفل والحضور والمشاركين، مستعرضة أهداف النادي ونشاطاته وبرامجه الهادفة إلى خدمة الخريجين والمجتمع المحلي، ومؤكدة حرص النادي على استمرارية هذه المبادرات التطوعية ذات البعد الإنساني والتنمو