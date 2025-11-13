بنك القاهرة عمان
الشيباني يرفع علم سوريا فوق مبنى السفارة في لندن

47 ثانية ago
وطنا اليوم:في خطوة تحمل دلالات سياسية ورمزية بالغة الأهمية، قام وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، الخميس، برفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة البريطانية لندن.
ويأتي هذا الحدث ليشكل إعلانا رسميا عن عودة العمل الدبلوماسي والتمثيل السياسي المتكامل بين دمشق ولندن، بعد قطيعة طويلة وجفاء ساد العلاقات الثنائية في ظل النظام السابق.
تأتي هذه اللحظة المحورية ضمن جدول أعمال الزيارة الرسمية “الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى المملكة المتحدة منذ عقود”.
وأوضحت مصادر أن هذه الزيارة تأتي “بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع”، وتعد مؤشرا قويا على “التحول الدبلوماسي” الجديد الذي تشهده سوريا في ظل الرئاسة الجديدة.
وكان الوزير الشيباني قد وصل إلى لندن في وقت سابق اليوم، حيث بدأ نشاطاته بعقد لقاء هام مع أبناء الجالية السورية المقيمين في بريطانيا.
وفي كلمته أمام الجالية، وعبر تصريح على منصة “إكس”، أكد الشيباني على الأهمية الرمزية والعملية لهذه الخطوة.
وشدد على أن هذه الزيارة “تحمل طموحات الشعب السوري وتطلعه إلى بناء دولة قوية تضمن مستقبلا آمنا وكريما لأبنائها والأجيال القادمة”.
وينظر إلى هذا الحراك الدبلوماسي النشط، سواء في لندن أو في العواصم الأخرى، كجزء لا يتجزأ من مسار جديد تنتهجه دمشق لـ “فتح قنوات التواصل مع المجتمع الدولي”، وإعادة تأطير علاقاتها الخارجية بعد سنوات من العزلة التي فرضت على النظام السابق.


