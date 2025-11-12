بنك القاهرة عمان
ماكرون وعباس يعلنان عن لجنة مشتركة لصياغة الدستور الفلسطيني

وطنا اليوم:أعلن الرئيسان الفلسطيني محمود عباس، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، عن تشكيل “لجنة مشتركة” لصياغة دستور الدولة الفلسطينية.
وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي عقب لقائه عباس في قصر الإليزيه، أولوية إجراء انتخابات في الأراضي الفلسطينية، موضحا أن الانتخابات ستجرى “بعد عام من الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة”.
بدوره، جدّد عباس التزامه بإجراء “إصلاحات” داخل السلطة الفلسطينية تشمل تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.
وعن ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أكد ماكرون أن مشاريع الضم الإسرائيلية “الجزئية أو الكلية” أو “بحكم الأمر الواقع” عبر الاستيطان في الضفّة الغربية المحتلّة، تشكل “خطا أحمر”.
وقال ماكرون، إن فرنسا وشركاءها الأوروبيين سيردّون على هذه المشاريع “بقوة” إن نُفّذت.
وأضاف أن “عنف المستوطنين، وتسارع مشاريع الاستيطان يبلغان مستويات قياسية جديدة تهدد استقرار الضفة الغربية، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي”.


