بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

10 نوفمبر 2025
الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

وطنا اليوم:وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، إلى البيت الأبيض لعقد مباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.
والشرع أول رئيس دولة سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عن فرنسا عام 1946.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات رفعا كاملا للعقوبات الاقتصادية على سوريا والحرب ضد الإرهاب من خلال انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، بالإضافة إلى الاتفاق الأمني مع إسرائيل.
وقالمسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الرئيس الشرع سيعلن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.
وأضاف أن الشرع دخل البيت الأبيض بعيدا عن عدسات الكاميرات، مبرزا “البوابة الرئيسية لدخول ضيوف البيت الأبيض عادة هي البوابة الشمالية للجناح الغربي حيث المكتب البيضاوي”.
وأبرز “لكن الرئيس السوري دخل من الناحية الجنوبية.. وهو أمر مختلف شيئا ما عن الأعراف المعتادة هنا في البيت الأبيض، لكن الأمر ليس سابقة”.
وكشفت مصادر أن “الشرع كان مرفوقا بوزير الخارجية أحمد الشيباني. ويعقد الاثنان حاليا اجتماعا مغلقا مع الرئيس ترامب، ولم تُنشر أي تصريحات صحفية بعد”.
وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح أول زعيم سوري يُلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.
وبعد وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث إمكانية مساعدة سوريا بعد سنوات من الحرب، ومع ممثلين عن منظمات سورية.
وأعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في وقت سابق هذا الشهر بأن الشرع قد يوقّع اتفاقا الاثنين للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام لـ13 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي تكلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:47

بدء صرف المخصصات المالية للفصل الصيفي للطلبة في جامعات الجنوب

09:44

إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل مصاب أردني من قطر بتوجيهات ملكية

09:41

بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الرابعة 2025

23:34

قمة المشرق العربي لاختصاصيي الغدد الصماء والسكري تنطلق في عمان الاربعاء

23:13

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشائر الظهراوي وحداد والخراشقة والمحمد وأبو جبارة

23:03

مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي بوفاة العلامة زغلول النجار

20:52

جامعة فيلادلفيا تشارك في مؤتمر دولي للمحافظة على الفسيفساء في أثينا

20:45

شرطة جرش تضبط في عملية أمنية نوعية شبكة لغش زيت الزيتون

20:33

نقابة مكاتب الاستقدام تنفي وجود مافيات لهروب العاملات

20:09

الزراعة توضح شروط استيراد زيت الزيتون للأردن

19:59

إعمار الكرك : مسار مشروع التلفريك لا يزال قيد الدراسة

19:53

عشيرة المغاربة / عباد تهنئ الدكتور عماد المغاربة العبادي بمناسبة الترفيع لدرجة متصرف في وزارة الداخلية

وفيات
وفيات الاثنين 10-11-2025رحيل رائد الإعجاز العلمي في القرآن الشيخ زغلول النجاروفيات الأحد 9-11-2025وفيات الجمعة 7-11-2025وفيات الخميس 6-11-2025