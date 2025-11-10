الشرع يجري مباحثات مع ترامب في البيت الأبيض

وطنا اليوم:وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، الإثنين، إلى البيت الأبيض لعقد مباحثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

والشرع أول رئيس دولة سوري يزور البيت الأبيض منذ استقلال سوريا عن فرنسا عام 1946.

ومن المتوقع أن تتناول المباحثات رفعا كاملا للعقوبات الاقتصادية على سوريا والحرب ضد الإرهاب من خلال انضمام سوريا إلى التحالف الدولي ضد داعش، بالإضافة إلى الاتفاق الأمني مع إسرائيل.

وقالمسؤول رفيع في البيت الأبيض إن الرئيس الشرع سيعلن انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة.

وأضاف أن الشرع دخل البيت الأبيض بعيدا عن عدسات الكاميرات، مبرزا “البوابة الرئيسية لدخول ضيوف البيت الأبيض عادة هي البوابة الشمالية للجناح الغربي حيث المكتب البيضاوي”.

وأبرز “لكن الرئيس السوري دخل من الناحية الجنوبية.. وهو أمر مختلف شيئا ما عن الأعراف المعتادة هنا في البيت الأبيض، لكن الأمر ليس سابقة”.

وكشفت مصادر أن “الشرع كان مرفوقا بوزير الخارجية أحمد الشيباني. ويعقد الاثنان حاليا اجتماعا مغلقا مع الرئيس ترامب، ولم تُنشر أي تصريحات صحفية بعد”.

وزيارة واشنطن هي الثانية للشرع إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة سوريا، وذلك بعد زيارة في سبتمبر ألقى خلالها كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليصبح أول زعيم سوري يُلقي مثل هذه الكلمة منذ عقود.

وبعد وصوله إلى واشنطن، اجتمع الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا لبحث إمكانية مساعدة سوريا بعد سنوات من الحرب، ومع ممثلين عن منظمات سورية.

وأعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك في وقت سابق هذا الشهر بأن الشرع قد يوقّع اتفاقا الاثنين للانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتسعى سوريا التي خرجت من نزاع مدمّر دام لـ13 عاما، إلى تأمين تمويلات لإعادة الإعمار التي قدّر البنك الدولي تكلفتها بأكثر من 216 مليار دولار.