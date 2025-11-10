عمان الأهلية تفوز بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية في مسابقة IEEE Jordan 2025 للأمن السيبراني والأول في فئة الويب المتقدّم

وطنا اليوم:حقق فريق جامعة عمان الأهلية إنجازًا مميزًا ونوعيًا في مسابقة 2025 IEEE Jordan Cybersecurity Challenge التي استضافتها جامعة عمان العربية؛ إذ فاز فريق الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، وبالمركز الأول في فئة الويب المتقدّم (Web Advance).

وجاءت المنافسات بمشاركة مميزة من أكثر من 25 جامعة أردنية شكلت ما يزيد على 100 فريق من الطلبة، تنافسوا في مجالات متعددة لاختبار مهاراتهم في الأمن السيبراني، حيث انطلقت الجولة التأهيلية يوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر، لتتأهل الفرق الأفضل إلى الجولة النهائية التي أقيمت يوم الخميس 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 من الساعه العاشرة صباحا ولغاية الساعة الخامسة والنصف في رحاب جامعة عمان العربية.

وأُقيمت المسابقة بتنظيم مشترك من :

IEEE Jordan CS & CIS Joint Chapter

و IEEE Jordan Cybersecurity Group ،

واستضافها فرع IEEE بجامعة عمّان العربية، بهدف صقل مهارات الطلبة في مجالات الأمن السيبراني، ورفع جاهزيتهم لحماية الأنظمة والتعامل مع التحديات التقنية المتقدمة.

وأشرف على اعداد فريق الجامعة أ.د محمد القطاونة عميد الكلية و د. أحمد سامي الشمايلة و المدرسة نداء الشافعي ومحلل الأمن السيبراني حسين الزغاتيت.

وقد شاركت الجامعة بفريقيين من طلبة كلية تقنية المعلومات ضمّا كلا من: محمد خضر أبو خاص، عامر سلامة العساف، شاهين حسن السباني، هراد هاكوب مراديان، أيهم المصري ، طارق عبد الغني، و نورالدين العزام.

ويؤكّد هذا الإنجاز المكانة المتقدّمة لجامعة عمان الأهلية في مجال الأمن السيبراني، ويعكس مستوى المتقدم للطلبة والكوادر الأكاديمية في المنافسات الوطنية والأقليمية المتخصصة.