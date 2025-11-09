التعليم العالي تعلن بدء التقديم لمنح هنغاريا

وطنا اليوم:علن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع سفارة هنغاريا في عمان وتنفيذاً لمذكرة التفاهم حول التعاون ضمن إطار برنامج المنح الهنغارية الموقعة بين البلدين الصديقين عن بدء التقدم للاستفادة من المنح المقدمة من دولة هنغاريا الصديقة للطلبة الأردنيين للعام الدراسي 2026-2027 وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 15-11-2025 ولغاية يوم الخميس الموافق 15-1-2026، وفي البرامج الدراسية التالية:

– برنامج البكالوريوس / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

– برنامج one- tier master (OTM) / تخصصات العلوم الطبية والصحية وكافة التخصصات التي تزيد مدة الدارسة فيها عن 4 سنوات (يعادل برنامج البكالوريوس).

– برنامج الماجستير / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

– برنامج الدكتوراه / كافة التخصصات المتاحة في الجامعات الهنغارية.

يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المنح الاطلاع على جميع الشروط والامتيازات الخاصة بالمنح وتقديم الطلب على الموقع الإلكتروني للجهة المانحة على الرابط التالي: stipendiumhungaricum.hu

كما يمكن الاطلاع على آلية تعبئة الطلب بالدخول على رابط (YouTube) التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=5e_c6yEDvkA&list=PLLs7QHC2TiRiCJhjBJ5a8PAaZS7WoCqLU&index=1

يشترط للطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح لمستوى درجة البكالوريوس سواء ممن أنهوا بنجاح متطلبات الحصول على الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها في السنوات السابقة أو الطلبة المتوقع إنهائهم لمتطلبات الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها بنجاح للعام 2026 ألا يقل عمر الطالب المتقدم للاستفادة من منحة درجة البكالوريوس عن 18 سنة بتاريخ 31-8-2026. باستثناء الطلبة المتقدمين لـــ (Dance study programme ).

ويشترط للاستفادة من هذه المنح لدرجة البكالوريوس ألا يقل معدل الطالب في الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها عن معدلات القبول المبينة في تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 وفقاً لما يلي:

90% لتخصصي الطب وطب الأسنان.

80% لتخصصات الصيدلة ودكتور صيدلة والهندسة والطب البيطري.

70% لتخصص التمريض والتخصصات الطبية المساندة وعلوم التأهيل، تخصصات التغذية، تخصصات علوم الغذاء.

65% لباقي التخصصات.

كما تشترط الوزارة لحملة شهادات الثانوية العامة العربية أو الأجنبية ضرورة تصديقها أو معادلتها من وزارة التربية والتعليم الأردنية وفقا لتعليماتها النافذة.

وتؤكد الوزارة على جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من المنح ولجميع المراحل الدراسية ضرورة الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

للاطلاع على أسماء الجامعات الهنغارية المعترف بها الرجاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية على الرابط التالي: WWW.MOHE.GOV.JO

كما تؤكد الوزارة بأن الطالب المقبول للعام 2025-2026 ولم يلتحق بالدراسة في الجامعات الهنغارية بعد موافقته على المنحة ولم يبلغ الجانب الهنغاري بسبب عدم الالتحاق لا يحق له التقدم للمنح الهنغارية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من العام الدراسي الذي قُبل فيه.

علماً بأن المفاضلة ستتم بين الطلبة المتقدمين للاستفادة من هذه المنح استناداً لنتيجة احد امتحاني اللغة الانجليزية) IELTS / General or Academic) or (TOEFL iBT) بحيث سيتم تحويل علامات الامتحانين من (100) لتوحيد المعيار .

وعليه فإن على الطالب تزويد الوزارة بوثيقة معتمدة حسب الأصول من الجهة ذات العلاقة سارية المفعول ) حيث لا يزيد عمر الوثيقة عن عامين من الموعد المحدد لاستلام الوثيقة ) تتضمن نتيجته في أحد الامتحانين المذكورين ( IELTS / General or Academic ) ( TOEFL iBT ) or من خلال الرابط التالي : https://rce.mohe.gov.jo/Hungary2026/ مع ضرورة ارفاق رقم الطالب (Applicant ID Number) الذي تقدم به للجامعات الهنغارية على الرابط المذكور انفاً،

علماً ان الفترة المحددة لتحميل وثيقة نتيجة أحد امتحاني اللغة الإنجليزية ستنتهي يوم السبت الموافق 7-2-2026 لذا تحث الوزارة الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح الذين ليست لديهم حالياً وثائق هذه الامتحانات التقدم لأحدها في مراكزها المعتمدة بالسرعة الممكنة، على ان يتحمل الطالب مسؤولية صحة البيانات والوثائق المقدمة.

وعلى أن يخضع المتقدم حال ترشيحه الأولي من الوزارة لمقابلة شخصية وامتحان -سيحدد موعدهما لاحقاً- من قبل الجامعات الهنغارية التي اختارها، مؤكدين على ان القبول النهائي سيرد من الجانب الهنغاري.

ملاحظة هامه:

تؤكد الوزارة على الراغبين بالاستفادة من هذه المنح بأن عملية تقديم الطلبات عبر موقع المنحة الهنغارية (stipendiumhungaricum.hu) لا يتطلب دفع اية مبالغ مالية وبأن الموقع سهل الاستخدام يتيح للطالب تعبئة الطلب بنفسه بخطوات واضحه ومحددة، كما تؤكد على أن عملية الترشيح الأولي ستتم عن طريق الوزارة والقبول النهائي سيتم عن طريق الجهة المانحة (المنحة الهنغارية) دون تدخل أية جهات أخرى أو مكاتب خدمات جامعية.