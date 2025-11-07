بنك القاهرة عمان
بوتين يوافق على حظر بيع السجائر الإلكترونية في كل أنحاء روسيا

12 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن مصادقته على فرض منع تام لبيع السجائر الإلكترونية داخل البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لمكافحة انتشار ظاهرة التدخين في روسيا.
جاء تصريح بوتين هذا على هامش اجتماع عقده مع مجموعة من العاملين في القطاع الرياضي.
وقال الرئيس الروسي: وجهنا الحكومة لتطبيق حظر شامل على منتجات السجائر الإلكترونية في مختلف أنحاء البلاد.
وشدد بوتين على ضرورة أن يصاحب ذلك القرار حملة توعية للحد من الإقبال عليها، مضيفا أن هناك العديد من الدول التي سبقت وحظرت تلك الفئة من السجائر أيضا.


