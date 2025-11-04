بنك القاهرة عمان
( 3 ) مليارات دينار فائض تأميني خلال (6) سنوات ذهبية للضمان

دقيقة واحدة ago
الخبير موسى الصبيحي

حقّقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فوائض مالية تأمينية خلال السنوات العشر الأخيرة “2014 – 2024” بمقدار ( 4.98 ) مليار دينار ( أربعة مليارات و “980” مليون دينار) بالتمام والكمال.

فيما كانت السنوات الست الذهبية من بين السنوات العشر المذكورة هي الأكثر في تحقيق الفوائض التأمينية، حيث بلغت الفوائض المالية للسنوات من 2014 إلى 2019 ما مقداره ( 3.072 ) مليار دينار ( ثلاثة مليارات و “72” مليون دينار). أي بمعدل نصف مليار دينار سنوياً.

إنها حقّاً السنوات الست الذهبية الأكثر انتعاشاً عبر مسيرة تاريخ الضمان.

والفائض المالي التأميني هو عبارة عن الفارق ما بين مبالغ الاشتراكات وتوابعها من جهة ونفقات المؤسسة التأمينية من رواتب تقاعدية وغيرها إضافة إلى النفقات الإدارية المختلفة من جهة أخرى.


