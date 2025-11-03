بنك القاهرة عمان
وزير الخارجية يؤكد ضرورة التقدّم نحو معالجة العواقب الكارثية للحرب على غزة

25 ثانية ago
وطنا اليوم:شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم في الاجتماع الوزاري بشأن غزة في إسطنبول بدعوة من وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وبحث الاجتماع الذي شارك فيه وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، ووزير خارجية جمهورية إندونيسيا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر، ووزير دولة في وزارة خارجية الإمارات العربية المتحدة، الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والالتزام بجميع بنود الاتفاق، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، إضافة إلى الخطوات المتعلّقة بمستقبل حوكمة وأمن غزة، والمضي بخطوات واضحة لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.
وأكّد الصفدي خلال مداخلة في الاجتماع ضرورة ضمان الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجميع بنوده، والتقدّم نحو معالجة العواقب الكارثية للحرب على غزة وربط جهود تحقيق الاستقرار بأفق سياسي يحقق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وشدّد الصفدي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام إلى القطاع ورفع إسرائيل العقبات أمام دخولها، والتقدّم ضمن رؤية شاملة تضمن الأمن والاستقرار وإعادة البناء في غزة.
وأكّد الصفدي تثمين الأردن جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب ودوره في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ورؤيته لتحقيق السلام في المنطقة. كما ثمّن الصفدي الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر وقطر وتركيا للتوصل للاتفاق وفي ضمان تثبيت وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.
وشكر الصفدي نظيره التركي على استضافة الاجتماع لدول عربية وإسلامية كان قادتها شاركوا في الاجتماع مع الرئيس الأميركي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول الماضي.
وجدّد الصفدي التأكيد على ضرورة وقف التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض فرص تحقيق السلام، وحذّر من تبعات استمرار هذه الإجراءات على كل جهود تحقيق الاستقرار في المنطقة.
واتفق الوزراء على استمرار التشاور والتنسيق بشكل مكثّف وأكّدوا ضرورة تكاتف كلّ الجهود لتثبيت وقف النار وإنجاح المرحلة الثانية من الاتفاق.


