بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

الفوسفات الأردنية تحصد المركز الأول في جائزة الفجيرة العالمية لأفضل منشأة تعدينية في دعم الاقتصاد الوطني

2 نوفمبر 2025
الفوسفات الأردنية تحصد المركز الأول في جائزة الفجيرة العالمية لأفضل منشأة تعدينية في دعم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية إنجازًا دوليًّا جديدًا بحصولها على المركز الأول في جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة في نسختها الثانية، عن فئة أفضل منشأة تعدينية في دعم الاقتصاد الوطني.

تسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالوهاب الرواد، خلال مشاركته في مؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين، الذي عُقد خلال المدة من 28 إلى 30 تشرين الأول الماضي، تحت شعار “الموارد المعدنية من أجل مجتمع مستدام” ، ونظمته مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد جائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تكريم الجهود المؤسسية والفردية المتميزة، وأصحاب الإنجازات الاستثنائية الذين أسهمت حلولهم ومشاريعهم المبتكرة في إحداث أثر إيجابي ومواجهة تحديات القطاع التعديني.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد الذنيبات، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشركة على الصعيدين العربي والدولي، ويبرز دورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.

وأضاف أن الجائزة تمثل اعترافًا دوليًّا بالنجاحات التي حققتها الشركة في تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية المستدامة، وتعكس استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بصناعة التعدين الأردنية إلى مستويات عالمية، عن طريق تعزيز الإنتاجية وجودة المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية ضمن منظومة فنية وإدارية متكاملة.

وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن هذه الجائزة تُضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز المحلية والعربية والدولية، التي تؤكد مكانتها المرموقة وما تبذله من جهود كبيرة لتحقيق التميز في مختلف المجالات.

وجدّد تأكيده على حرص الشركة على مواصلة جهودها في تبنّي وتعزيز ثقافة التميز والريادة والإبداع، مثمّنًا جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في دعم مسيرة الشركة نحو تنفيذ خططها التطويرية وتحقيق رؤيتها المستقبلية.

من جانبه، أكد المهندس الرواد أن هذا الإنجاز يجسد التزام الشركة بالابتكار وتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والتشغيلية، وتطوير قطاع التعدين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن عالميًّا.

وأضاف أن الشركة ستواصل تعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية، والارتقاء بمستوى الابتكار في جميع عملياتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة الاستثمار في الحلول المستدامة وحماية البيئة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الأردن.

وشهدت الدورة العاشرة من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين نجاحًا لافتًا؛ إذ استقطبت مشاركة واسعة من أكثر من 57 دولة، وجمعت أكثر من 61 متحدثًا وخبيرًا، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 1600 جهة ومؤسسة محلية وحكومية وإقليمية وعالمية؛ ما جعلها منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع التعدين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:55

أمير قطر يدعو لدعم إعادة إعمار غزة ووقف الحرب في السودان

11:45

الإغلاق الحكومي يشلّ الأجواء الأمريكية.. أزمة غير مسبوقة في حركة الطيران

11:06

شبح المجاعة يطل في الفاشر.. والدعم السريع يهدد بالتحرك نحو الأبيض

10:55

تحرك أميركي لتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة

10:34

القضاة : 180 مليون دينار لدعم الخبز والأعلاف العام 2026

10:25

الجرائم الإلكترونية تستقبل 6500 شكوى احتيال مالي إلكتروني لنهاية تشرين الأول

10:21

الملكة رانيا تدعو شباب العالم لمواجهة الكراهية بالأمل

10:17

وفيات الثلاثاء 4-11-2025

09:54

نظام جديد لصندوق ضمان العاملين في وزارة التربية

09:42

تهديد إسرائيلي جديد لحزب الله: لن يكون هناك مكان محصن

09:34

البنك الدولي: الأردن يحقق تقدما في برنامج كفاءة قطاع الكهرباء

09:29

ترامب يهدد بحرمان نيويورك من التمويل إذا فاز ممداني

وفيات
وفيات الثلاثاء 4-11-2025أبو هديب ينعى مدير عام شركة البوتاس العربية الأسبق م. ناصر السعدونوفيات الاثنين 3-11-2025وفيات الأحد 2-11-2025آل العنبوسي ينعون الفقيد المرحوم الشيخ سالم أبو رمان