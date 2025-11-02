الفوسفات الأردنية تحصد المركز الأول في جائزة الفجيرة العالمية لأفضل منشأة تعدينية في دعم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية إنجازًا دوليًّا جديدًا بحصولها على المركز الأول في جائزة الفجيرة العالمية لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة في نسختها الثانية، عن فئة أفضل منشأة تعدينية في دعم الاقتصاد الوطني.

تسلّم الجائزة الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبدالوهاب الرواد، خلال مشاركته في مؤتمر الفجيرة الدولي العاشر للتعدين، الذي عُقد خلال المدة من 28 إلى 30 تشرين الأول الماضي، تحت شعار “الموارد المعدنية من أجل مجتمع مستدام” ، ونظمته مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتُعد جائزة الفجيرة لأفضل الممارسات التعدينية المستدامة الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تكريم الجهود المؤسسية والفردية المتميزة، وأصحاب الإنجازات الاستثنائية الذين أسهمت حلولهم ومشاريعهم المبتكرة في إحداث أثر إيجابي ومواجهة تحديات القطاع التعديني.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور محمد الذنيبات، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الشركة على الصعيدين العربي والدولي، ويبرز دورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات المحلية.

وأضاف أن الجائزة تمثل اعترافًا دوليًّا بالنجاحات التي حققتها الشركة في تطبيق أفضل الممارسات التشغيلية المستدامة، وتعكس استراتيجيتها الطموحة للارتقاء بصناعة التعدين الأردنية إلى مستويات عالمية، عن طريق تعزيز الإنتاجية وجودة المنتجات وتطوير الصناعات التحويلية ضمن منظومة فنية وإدارية متكاملة.

وأشار الدكتور الذنيبات إلى أن هذه الجائزة تُضاف إلى سجل الشركة الحافل بالجوائز المحلية والعربية والدولية، التي تؤكد مكانتها المرموقة وما تبذله من جهود كبيرة لتحقيق التميز في مختلف المجالات.

وجدّد تأكيده على حرص الشركة على مواصلة جهودها في تبنّي وتعزيز ثقافة التميز والريادة والإبداع، مثمّنًا جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع العاملين في دعم مسيرة الشركة نحو تنفيذ خططها التطويرية وتحقيق رؤيتها المستقبلية.

من جانبه، أكد المهندس الرواد أن هذا الإنجاز يجسد التزام الشركة بالابتكار وتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية والتشغيلية، وتطوير قطاع التعدين بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة الأردن عالميًّا.

وأضاف أن الشركة ستواصل تعزيز قدراتها الفنية والتكنولوجية، والارتقاء بمستوى الابتكار في جميع عملياتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزًا لمواصلة الاستثمار في الحلول المستدامة وحماية البيئة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الأردن.

وشهدت الدورة العاشرة من مؤتمر الفجيرة الدولي للتعدين نجاحًا لافتًا؛ إذ استقطبت مشاركة واسعة من أكثر من 57 دولة، وجمعت أكثر من 61 متحدثًا وخبيرًا، إضافة إلى مشاركة ما يزيد على 1600 جهة ومؤسسة محلية وحكومية وإقليمية وعالمية؛ ما جعلها منصة عالمية لتبادل الخبرات وتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع التعدين.