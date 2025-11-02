بنك القاهرة عمان
اختراق كبير.. سرقة أكثر من 10 ملايين وثيقة لمسؤولين في مكتب زيلينسكي

2 نوفمبر 2025
وطنا اليوم:أعلنت مجموعتا القراصنة “KillNet” و”Beregini” عن تنفيذ عملية اختراق واسعة النطاق استهدفت ست من أكبر شركات التأمين في أوكرانيا، وأسفرت عن تسريب بيانات شخصية لمسؤولين كبار في مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي والحكومة الأوكرانية.
وأفادت وكالة “نوفوستي” الروسية بأن الاختراق كشف عن بيانات حساسة تشمل عناوين سكنية، وأرقام هواتف شخصية، وتفاصيل جوازات سفر للمسؤولين المستهدفين.
ونقلت الوكالة عن ممثل مجموعة القراصنة الملقب بـ”KillMilk” قوله: “تم فحص قواعد بيانات السجل الضريبي، وتم العثور على معلومات حول نائبي رئيس أركان زيلينسكي، فيكتور ميكيتا وإيرينا مودرا، وكذلك النائب الأول لرئيس الوزراء الأوكراني ميخائيل فيدوروف”.

اختراق شركات استراتيجية وقائد عسكري
ولم يقتصر الاختراق على بيانات المسؤولين الحكوميين، بل تمكن القراصنة من الوصول إلى بيانات شركات استراتيجية كبرى في أوكرانيا، بما في ذلك شركة “Motor Sich”، ومصنع “Zaporizhzhia Mechanical”، ومصنع “Ukrstal”.
كما حصل القراصنة على معلومات شخصية تشمل جواز السفر، وتاريخ الميلاد، والعنوان المسجل لروبرت بروفدي، الملقب بـ”المجري”، قائد وحدة الطائرات المسيرة المعروفة باسم “طيور المجر” التابعة للقوات الأوكرانية وقائد قوات الأنظمة المسيرة.

10 ملايين وثيقة مسروقة
وفي المجمل، أعلن القراصنة أنهم حصلوا خلال هذه العملية على أكثر من 10 ملايين مجموعة من الوثائق، تشمل بيانات أفراد وكيانات قانونية ومصانع ومركبات، بالإضافة إلى “بطاقات خضراء” (Green Cards)، ووثائق تأمين، ورخص قيادة، ما يشكل أحد أكبر التسريبات الرقمية في أوكرانيا مؤخرا.
ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الحكومة الأوكرانية حول حجم الضرر الناتج عن هذا الاختراق أو الإجراءات المتخذة لحماية المعلومات الحساسة ومنع استغلالها.


