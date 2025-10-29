رئاسة الوزراء تنشر فيديو توضيحيا لمشروع تلفريك جبل القلعة

وطنا اليوم:نشرت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر منصاتها الرقمية فيديو توضيحيا لمشروع تلفريك جبل القلعة الذي أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن بدء العمل بتنفيذه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأربعاء في منطقة جبل القلعة بمحافظة العاصمة.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن البدء بتنفيذ المشروع ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهم يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق مدينة عمان ويعزز فرص العمل، ويرسخ مكانة عمان القديمة كوجهة سياحية مهمة؛ باعتبارها تراثا وتاريخا ومجتمعا متجذرا.

وللاطلاع على الفيديو: https://bit.ly/4nMT6w9