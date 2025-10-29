بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

رئاسة الوزراء تنشر فيديو توضيحيا لمشروع تلفريك جبل القلعة

39 ثانية ago
رئاسة الوزراء تنشر فيديو توضيحيا لمشروع تلفريك جبل القلعة

وطنا اليوم:نشرت رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، عبر منصاتها الرقمية فيديو توضيحيا لمشروع تلفريك جبل القلعة الذي أعلن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن بدء العمل بتنفيذه خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأربعاء في منطقة جبل القلعة بمحافظة العاصمة.
وكان رئيس الوزراء قد أعلن عن البدء بتنفيذ المشروع ليكون عنصر جذب سياحي واستثماري واقتصادي مهم يسهم في إعادة الألق لوسط وشرق مدينة عمان ويعزز فرص العمل، ويرسخ مكانة عمان القديمة كوجهة سياحية مهمة؛ باعتبارها تراثا وتاريخا ومجتمعا متجذرا.

وللاطلاع على الفيديو: https://bit.ly/4nMT6w9


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:26

أمازون تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها

16:11

انطلاق رالي جوردان رايدرز غداً لدعم السياحة في المثلث الذهبي برعاية زين

16:07

تسريبات خطيرة.. هل بدأ العد التنازلي لحرب إسرائيلية على لبنان

15:39

إبرام مذكرة تفاهم بين “النزاهة” والمركز الأردني للتصميم والتطوير

15:22

بعد عودة وقف إطلاق النار.. رسالة تحذير من بن غفير لنتنياهو

15:14

الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة

14:52

تخلله إقامة معرض لشركات البريد والتوصيل في المملكة هيئة تنظيم الاتصالات تنظم احتفـالاً بيوم البريد العالمي وتطلق مبادرة “رياديو البريد” لطلبة الجامعـات

14:39

المومني عن مشروع المدينة الجديدة: نُعلن التفاصيل عند اكتمالها

14:23

المومني: الحكومة لا تمس أموال صندوق استثمار أموال الضمان

13:57

حين يتحدث الميدان بصوت الإخلاص يولد الأمن الحقيقي للوطن

13:55

أمنية احدى شركات Beyon تطلق أول مركز متكامل للكشف والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع DTS Solution التابعة لشركة Beyon Cyber

13:54

إطلاق مشروع التمكين السياسي والديمقراطي في مادبا

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025