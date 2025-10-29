بنك القاهرة عمان
حفل استذكاري للكاتب والصحفي الراحل فخري قعوار الأربعاء القادم

وطنا اليوم:يحتفي أصدقاء ومحبو وعائلة الأديب والصحفي والبرلماني والنقابي الراحل فخري قعوار، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في العام الماضي، بمسيرته وأفكاره وكتاباته في أمسية تستضيف قادة الفكر والثقافة والسياسة، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء القادم 5/11/2025، في القاعة الرئيسية في المركز الثقافي الملكي.

وتُقام هذه الاحتفالية الاستذكارية تحت عنوان:
“فخري قعوار مبدعاً ومفكراً وإنسانا”،
وتتضمن كلمة ترحيبية تلقيها معالي الدكتورة هيفاء النجار، عضو مجلس الأعيان ورئيسة لجنة الثقافة والشباب، ورئيسة اللجنة التحضيرية للاحتفالية.

كما يتحدث في الأمسية كلٌّ من:
• الدكتور ممدوح العبادي عن الجانب النقابي والسياسي في شخصية الراحل فخري قعوار،
• الدكتور تيسير أبو عرجة عن الجانب الصحفي،
• الدكتور فخري صالح عن الجانب الأدبي،
• الدكتورة هند أبو الشعر عن الجانب الإنساني في حياة الراحل.
وسيتم خلال الاحتفالية الإعلان عن الفائز بـجائزة فخري قعوار للإبداع القصصي، حيث يُلقي رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين الدكتور موفق محادين كلمة حول الجائزة وأهدافها.
كما سيستمع الحضور إلى مجموعة من النصوص التي كتبها الراحل فخري قعوار، تُلقيها الكاتبة رُلى نصراوين والشاعر موسى الحوامدة.
ويتضمن برنامج الاحتفالية عرضاً لفيلمٍ وثائقي يضم شهادات من شخصيات عايشت الراحل، ورافقته في مسيرته الإبداعية والسياسية والنقابية التي امتدت على مدى ستة عقود يليها كلمة العائلة التي يقدمها المهندس أنيس فخري قعوار.

، فيما تُختتم الاحتفالية بكلمة ختامية يلقيها معالي وزير الثقافة الأستاذ مصطفى الرواشدة الأكرم.

يُذكر أن اللجنة التحضيرية، برئاسة معالي الدكتورة هيفاء النجار، تُنظَّم بالشراكة بين عائلة الراحل، وكلٍّ من وزارة الثقافة والجامعة الأردنية ورابطة الكتّاب الأردنيين ونقابة الصحفيين الأردنيين ومؤسسة شومان إلى جانب ممثلين عن الأدباء والأكاديميين.
لقد كان فخري قعوار صوتَ من لا صوتَ له، وترك بصمةً لا تُمحى في الأدب والثقافة والصحافة الأردنية والعربي


