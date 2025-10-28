راصد: قطاعات التعليم والعمل والتشغيل والصحة تتصدر أسئلة النواب

وطنا اليوم:استكمالًا لمخرجات تقريره السنوي حول أداء مجلس النواب العشرين خلال عامه الأول، أصدر مركز الحياة – راصد اليوم الجزء التحليلي الخاص بأداء النواب، الذي يركّز على الأسئلة النيابية والمداخلات والمذكرات.

وبيّن التقرير أن أعضاء مجلس النواب قدّموا (1,125) سؤالًا نيابيًا، توزعت على نحو 78٪ من أعضاء المجلس، ما يعكس اتساع دائرة المشاركة في العمل الرقابي مقارنة بالبرلمانيين السابقين، ووفق المنهجية الجديدة التي اعتمدها راصد تم تصنيف الأسئلة حسب القطاعات التي تناولتها.

وبيّنت الخلاصات أن أعلى 20 نائبًا، من الذين صُنّفت أسئلتهم نوعية ومتقدمة، تقدّموا بـ61٪ من مجموع الأسئلة النوعية والمتقدمة، علمًا بأن مجموع الأسئلة النوعية والمتقدمة بلغ 768 سؤالًا.

وعمل فريق راصد على تصنيف الأسئلة حسب القطاعات، حيث تبيّن أن 14٪ من الأسئلة كانت حول القطاع التعليمي، تلاه قطاع العمل والتشغيل بـ8٪ من الأسئلة، ثم قطاع الصحة بـ7.8٪، ثم قطاع الخدمات والتنمية المحلية بـ6.5٪، ثم قطاع الأداء الحكومي العام بـ5.8٪، تلاه قطاع النقل بـ5.5٪، ثم قطاع الطاقة والثروة المعدنية بـ5.3٪، ثم القطاع المائي بـ4.5٪، يليه قطاع السياحة بـ3.6٪، ثم القطاع الزراعي بـ3.5٪، ثم العلاقات الخارجية بـ3.3٪، وقطاع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد بـ2.9٪، ثم قطاع تعزيز وتحفيز الاستثمار بـ2.6٪، وقطاع حقوق الإنسان بـ0.5٪ من مجموع الأسئلة النيابية.

وفي سياق متصل، يعرض راصد قائمة أكثر (20) نائبًا قدّموا المداخلات المفصلية والنوعية خلال جلسات البرلمان، والذين شكّلوا بمداخلاتهم ثلثي المداخلات النوعية والمفصلية المسجّلة في العام الأول.

وفيما يخصّ المذكرات، بيّنت نتائج التقرير أن البرلمان قدّم 70 مذكرة، حيث تبنّت كتلة عزم 9 مذكرات نيابية، وكتلة الميثاق تبنّت 5 مذكرات، أما اللجان الدائمة فقد تبنّت اللجنة الإدارية 8 مذكرات، ولجنة التربية والتعليم 7 مذكرات، ثم لجنة الاقتصاد والاستثمار 4 مذكرات، فيما تبنّت لجنتا الصحة والبيئة والزراعة والمياه مذكرتين لكل منهما، ولجان البيئة والمناخ والعمل والتنمية والسياحة والآثار والريف والبادية مذكرة لكل منها، كما تبنّى 22 نائبًا 29 مذكرة.