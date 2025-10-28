بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

رحلات الطيران المؤجلة في أمريكا تقترب من 7000 مع استمرار الإغلاق

28 أكتوبر 2025
رحلات الطيران المؤجلة في أمريكا تقترب من 7000 مع استمرار الإغلاق

وطنا اليوم:فاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل ما يقرب من 7 آلاف رحلة في جميع أنحاء البلاد، الاثنين، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه الـ27.
وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى نقص في عدد الموظفين وفرضت برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار أوستن في تكساس، ومطار دالاس فورت وورث الدولي، الاثنين.
كما تأخرت الرحلات الجوية في الجنوب الشرقي في وقت سابق؛ بسبب نقص كبير في عدد الموظفين في مركز مراقبة بمطار أتالانتا.
ويؤثر الإغلاق على ما يقرب من 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف في إدارة أمن النقل.
وجرى تأجيل أكثر من 8 آلاف و600 رحلة عن مواعيدها، الأحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

المؤتمر الدولي المشترك الثاني لأطباء النسائية والتوليد ينطلق الخميس المقبل

19:07

مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل فعالية معرض ومؤتمر التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني برعاية سمو ولي العهد

17:16

القاضي يلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين ويؤكد الانفتاح على وسائل الإعلام

16:38

حلم الزواج بأجنبي يوقع جزائريات بفخ الاحتيال

16:29

رئيس النواب: المجلس أمام مسؤولية كبيرة بالعمل وفق مضامين خطاب العرش

16:13

ولي العهد يشارك في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض

16:09

الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من الفوائد وإعادة جدولة ديونها

15:41

هَلِ الإِنسَانُ وَحْشِيٌّ بِالطَّبْعِ؟ حَضَارَةُ القَتَلَةِ وَالمَقْتُولِينَ

15:38

الملك والرئيس العراقي يبحثان الجهود المبذولة لاستعادة الاستقرار في المنطقة

15:34

خطاب العرش… وثيقة وطنية تؤكد الثبات والعبور نحو المستقبل

15:33

ابتكار وتميّز في فعالية PU IEEE Day 2025 بجامعة فيلادلفيا

15:27

جامعة فيلادلفيا تشارك في زيارة علمية إلى جامعة ملبورن الأسترالية

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا