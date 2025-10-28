رحلات الطيران المؤجلة في أمريكا تقترب من 7000 مع استمرار الإغلاق

وطنا اليوم:فاقمت أزمة السفر الجوي في الولايات المتحدة مع تأجيل ما يقرب من 7 آلاف رحلة في جميع أنحاء البلاد، الاثنين، في ظل تزايد حالات غياب مراقبي الحركة الجوية مع دخول الإغلاق الحكومي الاتحادي يومه الـ27.

وأشارت إدارة الطيران الاتحادية إلى نقص في عدد الموظفين وفرضت برامج لتأخير الرحلات الجوية، مما أثر على مطار نيوارك في نيوجيرسي، ومطار أوستن في تكساس، ومطار دالاس فورت وورث الدولي، الاثنين.

كما تأخرت الرحلات الجوية في الجنوب الشرقي في وقت سابق؛ بسبب نقص كبير في عدد الموظفين في مركز مراقبة بمطار أتالانتا.

ويؤثر الإغلاق على ما يقرب من 13 ألف مراقب جوي و50 ألف موظف في إدارة أمن النقل.

وجرى تأجيل أكثر من 8 آلاف و600 رحلة عن مواعيدها، الأحد.