القبض على النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد

وطنا اليوم:أعلن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية غرب سورية ، أن مديرية الأمن الداخلي في المدينة تمكنت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، من إلقاء القبض على ” المجرم ” اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي.

وأوضح العميد الأحمد أن درغام متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، مشيراً إلى أنه كان يشغل مناصب قيادية حساسة في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري الذي كانت تتبعه المحاكم العسكرية والميدانية.

وأضاف أن المجرم أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه