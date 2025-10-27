بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

القبض على النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد

26 ثانية ago
القبض على النائب العام العسكري في عهد نظام الأسد

وطنا اليوم:أعلن العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية غرب سورية ، أن مديرية الأمن الداخلي في المدينة تمكنت، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، وبعد متابعة دقيقة ورصد متواصل، من إلقاء القبض على ” المجرم ” اللواء نائف صالح درغام، المنحدر من قرية الشامية بريف اللاذقية الشمالي.
وأوضح العميد الأحمد أن درغام متورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين خلال فترة حكم النظام البائد، مشيراً إلى أنه كان يشغل مناصب قيادية حساسة في مؤسسات الدولة آنذاك، من بينها منصب النائب العام العسكري الذي كانت تتبعه المحاكم العسكرية والميدانية.
وأضاف أن المجرم أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لعرضه على القضاء المختص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:11

المعايطه يؤكد على أهمية الشراكة بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة في تطوير و تعزيز حب الوطن والإبداع

20:05

وزير الصحة يؤكد الحرص على إدماج الخدمات النفسية ضمن منظومة الرعاية العامة

20:03

تجارة عمّان: الابتكار الزراعي بات ضرورة وجودية لا ترفاً علمياً

19:56

يروونجز Eurowings تبدأ تسيير رحلاتها من شتوتغارت إلى عمّان

19:54

تحذير من السير: الدراجات الهوائية المزودة بقوة دفع غير قانونية

19:50

رئيس جامعة مؤتة يؤكد استمرار الجامعة في التطوير والتحديث رغم التحديات المالية

19:23

تطبيق نظام الطرق البديلة مدفوعة الرسوم على طريق الحرانة – العمري الشهر المقبل

19:19

أمنية إحدى شركات Beyon تكشف عن زي الوحدات بالشعار الجديد وتؤكد شراكتها الراسخة مع النادي

19:16

تعطيل مدرسة في الزرقاء لمدة 3 أيام بسبب انتشار الحشرات

19:07

الملك يدعو إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الأردنية

19:04

إطلاق مشروع التوأمة بين الأمن العام والاتحاد الأوروبي لتعزيز التصدي للجريمة

18:47

مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرتي الدلابيح والعكور

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا