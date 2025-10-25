بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

عمان الاهلية تشارك بالبرنامج التدريبي لنقابة المهندسين ضمن مشروع HINTS 

41 ثانية ago
عمان الاهلية تشارك بالبرنامج التدريبي لنقابة المهندسين ضمن مشروع HINTS 

وطنا اليوم-شاركت كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية بحضور البرنامج التدريبي الذي عقد في أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في نقابة المهندسين الأردنيين، والمتخصص في مجال

 ” Digital & Green and Sustainable Education Course “

و” Quality Assurance System for the Educational Process “

وذلك ضمن مشروع HINTS، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة كل من الأردن، مصر، تونس، إسبانيا، البرتغال، رومانيا، هنغاريا، ألبانيا، ومونتينيغرو.

 واشرف على هذه الدورة التدريبية مدربون دوليون متخصصون من إسبانيا، هنغاريا، ورومانيا.

حيث حضر هذه الدورة ممثلا عن كلية الهندسة د. علي عليمات من قسم الهندسة الطبية و مساعد العميد لشؤون التدريب الميداني المهندسة منيرة الطيب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:10

سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة يزور مقر “أمنية إحدى شركات Beyon” مهنئًا الفريق بنجاح إطلاق الهوية الجديدة

13:07

الحمصي رئيسا لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية – الأردن

12:43

الدكتور معتز السعود … قصة نجاحٍ تُروى بالعقل والضمير

11:31

“زين” الأولى في قطاع الاتصالات لـ “أفضل جهات التوظيف” في أسواق الشرق الأوسط

20:39

العم غافل يودّع التلفزيون الأردني بعد 30 عاماً من العطاء

20:34

الدفاع المدني ينقذ شخصين من داخل مياه البحر الميت

20:31

رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (200) شخصية من أبناء غزة المقيمين بالأردن

20:28

140 دينارا سعر تنكة الزيت من المزراب في اربد وجرش

20:11

الصفدي ونظيره التركي يبحثان جهود إيصال المساعدات وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة

20:08

إسرائيل تغتال قيادياً في حزب الله جنوب لبنان

19:42

المالية النيابية: نسعى لإقرار الموازنة قبل نهاية شهر 1 لضمان استمرارية المشاريع

19:32

أبو رمان يطالب وزير الزراعة بفتح باب استيراد زيت الزيتون لتخفيض الأسعار ومنع الاحتكار

وفيات
وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركاوفيات الأربعاء 22-10-2025وفيات الثلاثاء 21-10-2025