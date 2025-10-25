عمان الاهلية تشارك بالبرنامج التدريبي لنقابة المهندسين ضمن مشروع HINTS 

وطنا اليوم-شاركت كلية الهندسة في جامعة عمان الاهلية بحضور البرنامج التدريبي الذي عقد في أكاديمية المهندسين للتطوير والتدريب الهندسي في نقابة المهندسين الأردنيين، والمتخصص في مجال

” Digital & Green and Sustainable Education Course “

و” Quality Assurance System for the Educational Process “

وذلك ضمن مشروع HINTS، المدعوم من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة كل من الأردن، مصر، تونس، إسبانيا، البرتغال، رومانيا، هنغاريا، ألبانيا، ومونتينيغرو.

واشرف على هذه الدورة التدريبية مدربون دوليون متخصصون من إسبانيا، هنغاريا، ورومانيا.

حيث حضر هذه الدورة ممثلا عن كلية الهندسة د. علي عليمات من قسم الهندسة الطبية و مساعد العميد لشؤون التدريب الميداني المهندسة منيرة الطيب.