العمارة والتصميم في عمان الاهلية تطلق ورش عمل لتطوير المقررات الدراسية وفق المعايير الدولية

وطنا اليوم:ضمن توجهات الجامعة الاستراتيجية نحو تعزيز جودة العملية التعليمية وتحقيق معايير الاعتماد الدولي، أطلقت كلية العمارة والتصميم في جامعة عمان الاهلية سلسلة من ورش العمل الأكاديمية المتخصصة، التي امتدت على مدار ثلاثة أيام مؤخرا، بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات في الكلية.

وتهدف هذه الورش إلى تطوير وتوحيد نماذج خطط المقررات الدراسية بما يتوافق مع الإطار الوطني الأردني للمؤهلات (NQF) ومعايير الاعتماد المحلي والدولي، حيث تم عرض النماذج المستحدثة التي تتضمن خطة المقرر للطالب (Student Syllabus) وخطة المقرر للمدرس (Instructor Syllabus) ودليل المدرس المرجعي (Instructor Reference Guide)، والتي صُمِّمت لتكون أداة شاملة تضمن وضوح المخرجات التعليمية وقياسها بشكل ممنهج، وتدعم تطبيق عمليات الأتمتة والتحليل المؤسسي على مستوى البرامج الأكاديمية كافة.

وقد جاءت هذه الورش ضمن خطة الكلية لتفعيل منهجية التعليم المبني على المخرجات (Outcome-Based Education) وربطها بشكل مباشر بعمليات القياس والتقييم والتقويم، بما يعكس حرص الكلية على ترسيخ ثقافة الجودة الأكاديمية المستدامة وتطوير بيئة تعليمية قائمة على الإبداع والمسؤولية الأكاديمية والالتزام بالمعايير العالمية في التعليم التطبيقي والتصميمي.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت عميد كلية العمارة والتصميم الأستاذ الدكتورة راما الربضي أن هذه الخطوة تمثل محوراً أساسياً في خطة التطوير الأكاديمي والإداري واللوجستي الشاملة للكلية، مشيرة إلى أن توحيد النماذج الأكاديمية وتطوير أساليب التعليم والتعلم داخل الأقسام هو جزء من عملية مؤسسية مستمرة تهدف إلى الارتقاء بجودة التعليم والبحث والتدريب الإبداعي، بما يعزز مكانة الكلية محلياً ودولياً.

وقد قدّمت الورش نائب العميد لشؤون الاعتماد والجودة الدكتورة حنان الشيخ، حيث استعرضت النماذج الأكاديمية الجديدة بشكل تحليلي وتطبيقي، ووضّحت آليات الربط بين مخرجات التعلم (CLOs) ومخرجات البرامج (PLOs) ومواصفات المستوى في الإطار الوطني وأهداف التنمية المستدامة (SDGs) .

حيث أوضحت عبر شرح تفصيلي آليات التقييم وأساليب التعليم والتعلم الحديثة وكيفية توثيق العمليات الأكاديمية بما يضمن التكامل في منظومة القياس المؤسسي على مستوى الكلية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن رؤية الكلية لبناء منظومة تعليمية حديثة ومتكاملة توازن بين الأصالة الأكاديمية والابتكار الرقمي، وتسهم في إعداد خريجين يتمتعون بقدرات عالية على التفكير النقدي والإبداعي، وقادرين على مواكبة تحولات سوق العمل الإقليمي والدولي في مجالات العمارة والتصميم والفنون التطبيقية.