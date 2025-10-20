3 إصابات بمشاجرة في المزار الجنوبي

وطنا اليوم:وقع شجار عنيف ظهر يوم الاثنين في منطقة المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وأكد مصدر أمني أن المشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم. وخلال الشجار، تعرض شخصان لإصابات بعيارات نارية ، بينما أصيب شخص ثالث بأداة حادة .

وتم إسعاف المصابين على الفور ونقلهم إلى مستشفى الكرك الحكومي والمستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالتهم الصحية العامة بالمتوسطة .

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عدد من الأشخاص الذين يُشتبه بتورطهم في المشاجرة، وباشرت التحقيقات فوراً للوقوف على كافة ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات