الجامعةُ الأردنيّة تحيل ملفّ الطّلبة المتورطين في الأحداثِ الأخيرة إلى المجلس التأديبيّ

أفضت التّحقيقات الأوّليّة التي أجرتها الجامعة الأردنيّة حولَ الأحداث الأخيرة إلى إحالة مجموعة من الطّلبةِ بعد ثبوتِ تورّطهم في تلك الأحداثِ التي تسبّبت في الإخلالِ بالنظامِ العامّ وتعطيل سير العمليّة التعليميّة، إلى المجلسِ التأديبيّ.

وسيُباشر المجلس التأديبيّ أعماله اعتبارًا من صباح يوم غدٍ الأحد، لاتّخاذِ الإجراءاتِ التأديبيّة المناسبة بحقّ كلِّ من تَأكّد ضلوعه في أعمالٍ مُخلّةٍ بالنظامِ.

هذا وما يزال التحقيقُ جاريًا، ويشمل مراجعة الأدلّة وسماع شهادة الشهود والرجوع إلى تسجيلات كاميراتِ المراقبة للتثبّتِ من تورّطِ أشخاصٍ آخرين في تلك الأحداث، تمهيدًا لاتّخاذِ العقوباتِ التأديبيّة المناسبة بحقّهم.

وشدّدت الجامعةُ على أنّها لن تتهاونَ مع أيِّ شخصٍ يثبت تورّطه في هذه الأحداث، وستُطبّق أشدّ العقوبات بحقّ كلِّ من تُسوِّلُ له نفسه الإخلالَ بالنظامِ العامّ أو المساس بأمن الجامعة وسلامة المجتمع الجامعيّ.