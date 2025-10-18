فيلادلفيا منصة للحوار الأكاديمي الدولي ضمن فعاليات إيراسموس+*

وطنا اليوم-استضافت جامعة فيلادلفيا، مؤخراً، فعاليات اليوم التعريفي ببرنامج إيراسموس+ لإقليم الوسط، والذي نظمه المكتب الوطني لإيراسموس بلس بالتعاون مع الجامعة، بحضور ملحق ومدير برنامج التعليم والتعليم العالي/ بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن سعادة فابيان شفير، ورئيس فريق تطوير التعليم العالي في الأردن ووزير الصحة الأسبق معالي الأستاذ الدكتور محمود الشياب، والدكتورة غدير الشبعان، ومدير مكتب ايراسموس بلس الوطني الأستاذ الدكتور أحمد أبو الهيجاء، ومهندسة المشاريع أسماء الصمادي والأنسة تسنيم التل، ومن الجامعة نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، إلى جانب عمداء الكليات ومدراء الدوائر وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة

وأكد رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح التزام الجامعة بدعم المبادرات التي تعزز التميز الأكاديمي والبحث العلمي، مشيراً إلى نجاحها في الحصول على مشروعين ضمن مشاريع بناء قدرات مؤسسات التعليم العالي (CBHE)، وخمسة مشاريع في مجال التبادل الأكاديمي الدولي (ICM).

وبين الجراح أن هذا اللقاء يشكل فرصة لتعزيز التعاون والتواصل بين الجامعات في العديد من المجالات، وفتح آفاق جديدة أمام الطلبة وأعضاء الهيئة الأكاديمية للمشاركة في برامج ومشاريع دولية تسهم في تطوير التعليم وربط مخرجاته باحتياجات المجتمع وسوق العمل.

من جانبه، تحدث سعادة السيد فابيان شفير عن الدور الحيوي لبرنامج إيراسموس بلس في دعم التعاون الدولي وتوسيع الفرص التعليمية، مؤكداً أن البرنامج لا يقتصر على التبادل الأكاديمي، بل يسهم أيضاً في تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل أفضل الممارسات بين المؤسسات التعليمية.

بدوره، رحّب الأستاذ الدكتور أحمد أبو الهيجاء، مدير مكتب إيراسموس بلس، بالحضور، مشيداً باستضافة جامعة فيلادلفيا لهذه الفعالية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات الأردنية ونظيراتها، والاستفادة من المشاريع المشتركة ضمن مظلة البرنامج لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء القدرات.

وأشار أبو الهيجاء إلى أن برنامج إيراسموس بلس أحدث تحولاً ملموساً في قطاع التعليم العالي الأردني خلال السنوات الماضية، إذ استفاد منه نحو 8,000 طالب وعضو هيئة تدريس من فرص التنقل الأكاديمي، وساهم في تطوير المناهج وأساليب التدريس وإقامة شراكات دولية من خلال ما يزيد على 185 مشروعاً لبناء القدرات.

ودعا المشاركين إلى استثمار الفرص المتاحة في الدعوة لتقديم المقترحات لعام 2026، مؤكداً دور البرنامج في تعزيز التميز الأكاديمي والتعاون الدولي وبناء مستقبل مستدام للطلبة والمؤسسات التعليمية في الأردن والمنطقة.

يُذكر أن إيراسموس+ هو البرنامج الأوروبي للتعليم والتدريب والشباب والرياضة، الهادف إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية حول العالم