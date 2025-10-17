تركي آل الشيخ يعلن إنتاج فيلم ضخم عن خالد بن الوليد باللغة الإنجليزية

وطنا اليوم:أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، خلال كلمته في افتتاح منتدى “جوي فورم 2025″، عن تفاصيل فيلم “سيف الله المسلول – خالد بن الوليد”، الذي يُعد من من أكبر المشاريع الإنتاجية.

ويتناول الفيلم معركة اليرموك الشهيرة، من إخراج المخرج العالمي أليك، بمشاركة نخبة من نجوم هوليوود والعالم العربي، على أن يُصوّر في استديوهات الحصن Big Time، تمهيداً لعرضه العالمي في عام 2027.

ويُنفَّذ العمل بالكامل باللغة الإنجليزية ليكون أول إنتاج سعودي بهذه الضخامة موجَّه للأسواق العالمية، في خطوة تعكس الطموح المتصاعد للمملكة في بناء صناعة سينمائية منافسة على المستوى الدولي.

صندوق Big Time

وأوضح آل الشيخ أن الفيلم يأتي ضمن المرحلة الأولى من مشروع “صندوق Big Time”، الذي يتضمن إنتاج 27 فيلماً سعودياً وعربياً وعالمياً، في إطار خطة تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كوجهة رئيسية لصناعة السينما العالمية.

وفي سياق متصل بتطوير الصناعة الفنية، أعلن آل الشيخ عن تحويل استديوهات “مرواس” إلى منصة موسيقية عالمية بالشراكة مع بنش مارك وعدد من الجهات الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن المنصة الجديدة ستكون الأولى من نوعها في المنطقة، مخصصة لدعم المواهب الموسيقية وإنتاج أعمال بمقاييس عالمية، بما يعزز من حضور المملكة في المشهد الموسيقي الدولي.

فيلم ملحمي

كما كشف رئيس هيئة الترفيه عن إنتاج فيلم وطني ضخم يجسد بطولات الجيش السعودي في مكافحة تنظيم القاعدة، بالتعاون مع وزارة الدفاع بقيادة سمو الأمير خالد بن سلمان.

ويشارك في الفيلم كاتب عالمي حائز على جائزة الأوسكار إلى جانب مخرج عالمي مرموق، ومن المقرر طرحه في نهاية عام 2026 أو مطلع 2027.

وفي تعاون مع وزارة الداخلية، أعلن آل الشيخ عن فيلم سعودي مستوحى من قصة حقيقية حول جهود المملكة في مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن العمل يأتي تكريماً لجهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حماية المجتمع، وسيُنفذ بمشاركة مخرج عالمي وفريق سعودي بالكامل.

دراما تاريخية

وضمن الخطة الدرامية الجديدة، أعلن آل الشيخ عن مسلسل تاريخي ضخم بعنوان “أبو الملوك – عبدالملك بن مروان”، من إنتاج استديوهات MBC وشركة صلة ومنصة شاهد.

كما أشار إلى مجموعة من الأعمال السعودية والعربية الجديدة قيد التنفيذ، ضمن مشروع تطوير الدراما المحلية ورفع جودة الإنتاج الفني بما يتناسب مع الحراك الثقافي الكبير الذي تشهده المملكة.

وأكد آل الشيخ على أن استراتيجية هيئة الترفيه تنطلق بروح التعاون مع المبدعين العرب والعالميين، مشيراً إلى مشاريع سينمائية ضخمة قادمة تشمل: فيلم “الفيل الأزرق” بالتعاون مع المخرج المصري مروان حامد، وفيلم “الست” الذي يتناول سيرة أم كلثوم