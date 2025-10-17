بنك القاهرة عمان
قتيل و7 جرحى في غارات اسرائيلية عنيفة على لبنان

وطنا اليوم:قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح في سلسلة غارات اسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه الخميس، وفق وزارة الصحة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله وجمعية قال إن التنظيم الشيعي استخدمها “غطاء” لإعادة إعمار مواقعه.
ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات التي طالت “منشآت مدنية”، معتبرا أنّ “العدوان الاسرائيلي المتكرر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة”.
ورغم سريان وقف لإطلاق النار منذ أشهر، تواصل إسرائيل شنّ غارات تقول إنها تستهدف عناصر من الحزب وبنى عسكرية تابعة له، خصوصا في الجنوب.
وأفادت الوكالة الوطنية عن “سلسلة غارات للطيران المعادي بين عدلون وأنصار” في جنوب لبنان، موضحة أنّ بعضها استهدف منشآت لشركة صناعة إسمنت.
وقالت الوكالة إن صدى الغارات تردّد في مناطق واسعة في جنوب لبنان وأحدث بعضها “وميضا غير مسبوق”.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها للغارات الاسرائيلية ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها، وهجا ناريا قويا يشتعل من موقع إحدى الغارات.
وأفادت الوكالة الوطنية عن غارات اسرائيلية أخرى في وقت سابق على عدة مناطق في جنوب لبنان وغارة في البقاع شرقا.
وأعلنت وزارة الصحة من جهتها مقتل شخص في الغارة الاسرائيلية على شرق لبنان وإصابة 7 آخرين بجروح في الغارات على الجنوب. وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة بإصابة 6 أشخاص بجروح


