الجامعة الألمانية الأردنية ترتقي إلى القمة: إنجاز بارز في تصنيف QS العربي 2026

وطنا اليوم – تسلّم رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، شهادة تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026 خلال الحفل الرسمي الذي أقامته الجهة المنظمة للتصنيف في سلطنة عُمان، في مناسبة تُجسّد التقدير الدولي للجامعة وجهودها المتواصلة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وقد حققت الجامعة قفزة نوعية في التصنيف، حيث تقدمت إلى المرتبة 39 مقارنة بالمركز 54 في العام الماضي، محققة تفوقًا بنسبة 28% ومتجاوزة أكثر من 87% من الجامعات على مستوى الوطن العربي. ويُعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة المستمر بتقديم تعليم تطبيقي متطور، يشجع على الإبداع والبحث العلمي والريادة، ويُهيّئ الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل المحلي والدولي.

وعلى صعيد الأداء الأكاديمي، احتلت الجامعة المرتبة الأولى في الأردن من حيث “نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة”، فيما جاءت الثانية في كل من “عدد الاستشهادات لكل ورقة بحثية” و”عدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين”، والثالثة في “عدد الأوراق البحثية لكل عضو هيئة تدريس”، ما يؤكد تميزها في جودة التعليم، وفاعلية البحث العلمي، والقدرة على جذب الخبرات الأكاديمية العالمية.

وأشار الدكتور الحلحولي إلى أن الجامعة ستواصل استراتيجيتها نحو الابتكار وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع أحدث متطلبات سوق العمل، ويعزز حضورها الأكاديمي على المستوى العالمي، لتبقى في طليعة الجامعات الرائدة في المنطقة والعالم.

وأضاف أن الإنجاز الأخير ليس مجرد رقم في التصنيف، بل دليل على التزام الجامعة الراسخ بالتميز الأكاديمي والبحثي، والابتكار، وريادة المعرفة، وهو انعكاس لجهود جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والشركاء المحليين والدوليين الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.