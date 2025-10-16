بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

الجامعة الألمانية الأردنية ترتقي إلى القمة: إنجاز بارز في تصنيف QS العربي 2026

16 أكتوبر 2025
الجامعة الألمانية الأردنية ترتقي إلى القمة: إنجاز بارز في تصنيف QS العربي 2026

وطنا اليوم – تسلّم رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، شهادة تصنيف QS العربي للجامعات لعام 2026 خلال الحفل الرسمي الذي أقامته الجهة المنظمة للتصنيف في سلطنة عُمان، في مناسبة تُجسّد التقدير الدولي للجامعة وجهودها المتواصلة في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار.
وقد حققت الجامعة قفزة نوعية في التصنيف، حيث تقدمت إلى المرتبة 39 مقارنة بالمركز 54 في العام الماضي، محققة تفوقًا بنسبة 28% ومتجاوزة أكثر من 87% من الجامعات على مستوى الوطن العربي. ويُعكس هذا الإنجاز التزام الجامعة المستمر بتقديم تعليم تطبيقي متطور، يشجع على الإبداع والبحث العلمي والريادة، ويُهيّئ الطلاب لمواجهة تحديات سوق العمل المحلي والدولي.
وعلى صعيد الأداء الأكاديمي، احتلت الجامعة المرتبة الأولى في الأردن من حيث “نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة”، فيما جاءت الثانية في كل من “عدد الاستشهادات لكل ورقة بحثية” و”عدد أعضاء هيئة التدريس الدوليين”، والثالثة في “عدد الأوراق البحثية لكل عضو هيئة تدريس”، ما يؤكد تميزها في جودة التعليم، وفاعلية البحث العلمي، والقدرة على جذب الخبرات الأكاديمية العالمية.
وأشار الدكتور الحلحولي إلى أن الجامعة ستواصل استراتيجيتها نحو الابتكار وتطوير برامجها الأكاديمية والبحثية بما يتوافق مع أحدث متطلبات سوق العمل، ويعزز حضورها الأكاديمي على المستوى العالمي، لتبقى في طليعة الجامعات الرائدة في المنطقة والعالم.
وأضاف أن الإنجاز الأخير ليس مجرد رقم في التصنيف، بل دليل على التزام الجامعة الراسخ بالتميز الأكاديمي والبحثي، والابتكار، وريادة المعرفة، وهو انعكاس لجهود جميع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والشركاء المحليين والدوليين الذين يسهمون في تعزيز مكانة الجامعة على الصعيدين الإقليمي والدولي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:01

الماضي يرعى مسيرة توعوية واحتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء في الطفيله

20:43

المياه: ضبط اعتداءات جديد في منطقة عين الباشا

20:16

هيئة الخدمة المدنية توضح: التصريح حول 73 عاما أُخرج من سياقه

20:06

حسن الهيدوس يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في إطار إعمار غزة

19:58

إعلان قطاع غزة منطقة منكوبة و70 مليون طن من الركام

19:49

فايننشال تايمز: تركيا تستعد لنشر أفراد بغزة للبحث عن جثث الإسرائيليين

19:35

*مندوباً عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي آل فراج وعشيرة النوافعة*

19:24

قفزة جديدة في أسعار الذهب وعيار 24 يبلغ 100 دينار للغرام

19:18

لقاء تواصلي لرئيس الوزراء مع إعلاميين وصحفيين لمناقشة أولويات الحكومة

19:13

قناة الغور الشرقية: خطر مستمر وفاجعة جديدة… إلى متى الصمت؟

19:11

رد على تصريح “غير مسؤول وغير سياسي”.!

19:10

محمد راكان القطاونة.. يرى النور

وفيات
وفيات الخميس 16-10-2025وفيات الأربعاء 15-10-2025ابن شقيق المحامي اكثم الحدادين في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 14-10-2025والد السفير سفيان القضاة في ذمة الله