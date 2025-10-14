بنك القاهرة عمان
السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

ساعتين ago
السيطرة على تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك في مصنع في العقبة وإصابة (33) شخصاً

وطنا اليوم _

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه تم التعامل مع حادث تسرّب أبخرة حامض الكبريتيك داخل أحد المصانع في مدينة العقبة، ونتج عنه العديد من الإصابات في المنطقة المحيطة.

​وذكر الناطق الإعلامي، أن الطواقم المختصة في مديرية دفاع مدني العقبة وبإسناد من مجموعة إسناد العقبة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع تسرب أبخرة حامض الكبريتيك من داخل أحد المصانع الواقعة في محافظة العقبة، أدى ذلك إلى حدوث سحابة بمساحة (400)م2، حيث أُسعف ووصل إلى المستشفيات 33 إصابة بضيق تنفس، منها اثنتان ادخلتا للعناية المركزة.

وأضاف الناطق الإعلامي أن الفريق الفني التابع للشركة استجاب للحادث وعمل على معالجة التسرب، وعند وصول فريق المواد الخطرة التابع للدفاع المدني لموقع الحادثة، قام بكافة الإجراءات العملياتية اللازمة وفق البروتوكلات المعمول بها بمثل هذه الحوادث وياستخدام احدث التقنيات والاجهزة الحديثة التي تم ادخالها موخرا ، فيما وعملت فرق الإسعاف المتخصصة على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم إلى اقرب المستشفيات .

​وأكد أن الجهات المختصة في مديرية الأمن العام وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى باشرت التحقيق للوقوف على الاسباب التي أدت للتسرب، هذا وقام فريق المواد الخطرة بقياس نسبة الغازات في الجو والتي تبينت أنها ضمن المعدل الطبيعي.


