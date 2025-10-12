طالبان تعلن مقتل 58 جندياً باكستانياً في تصعيد حدودي خطير

وطنا اليوم:في تصعيد عسكري هو الأعنف من نوعه منذ فترة، أعلنت حكومة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، أن قواتها قتلت 58 جندياً باكستانياً وأصابت العشرات، وذلك خلال عملية عسكرية ليلية على الحدود المشتركة بين البلدين.

ويأتي هذا الإعلان ليزيد من حدة التوتر القائم على الحدود المضطربة بين البلدين، ويهدد بإشعال مواجهة أوسع نطاقاً.

تفاصيل العملية من كابول

أفاد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة كابول، بأن قوات طالبان نفذت عملية عسكرية ليلية رداً على تحركات باكستانية على الحدود.

وقال مجاهد إنه خلال هذه المواجهات، “قُتل 58 جندياً باكستانياً وأصيب ثلاثون” آخرون. كما أقر المتحدث بوقوع خسائر في صفوف قوات طالبان، لافتاً إلى “مقتل تسعة من قوات طالبان” خلال الاشتباكات.

سياق التوتر وتداعيات محتملة

تأتي هذه المواجهة في سياق من التوترات المستمرة على طول “خط ديورند”، الحدود المتنازع عليها تاريخياً بين أفغانستان وباكستان. وشهدت المنطقة في السنوات الأخيرة اشتباكات متقطعة، لكن عدد الضحايا الذي أعلنت عنه حركة طالبان اليوم، إن تم تأكيده، يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق.

ولم يصدر حتى لحظة نشر هذا الخبر أي تعليق رسمي من الحكومة الباكستانية أو الجيش الباكستاني على هذه الادعاءات. وتبقى الأنظار متجهة نحو إسلام أباد، لمعرفة روايتها للأحداث، وما قد يترتب على هذا التصعيد من تداعيات سياسية وعسكرية على العلاقة بين البلدين الجارين.