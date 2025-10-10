النشامى يواجهون بوليفيا ودياً استعداداً لكأس العرب ومونديال 2026

وطنا اليوم _

يخوض المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم مباراة ودية أمام منتخب بوليفيا عند السابعة مساء الجمعة، على ستاد رجب طيب أردوغان في تركيا، ضمن استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس العرب فيفا 2025 ونهائيات كأس العالم 2026.

وأجرى النشامى تدريبهم الختامي مساء الخميس على ملعب اللقاء بقيادة المدير الفني جمال سلامي وبمشاركة جميع اللاعبين المدرجين في القائمة التي تضم 29 لاعبًا، من بينهم: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، يوسف أبو الجزر، محمد أبو النادي، سليم عبيد، سعد الروسان، موسى التعمري، يزن النعيمات وغيرهم.

ومن المقرر أن يتوجه المنتخب السبت 11 تشرين الأول إلى العاصمة الألبانية تيرانا لخوض لقاء ودي آخر أمام منتخب ألبانيا يوم الثلاثاء 14 من الشهر ذاته.

ويهدف الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال هذه المعسكرات والمباريات التجريبية إلى رفع جاهزية المنتخب وتعزيز انسجام اللاعبين استعدادًا للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها كأس العرب 2025 في قطر ومونديال 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.