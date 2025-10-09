وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد الخدمات الاجتماعية في لواء الحسينية وتفتتح مركز الخدمات الاجتماعية المتكاملة

وطنا اليوم _ ‏

‏تفقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، خلال جولتها الميدانية في لواء الحسينية بمحافظة معان، اليوم الخميس، واقع الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وصندوق المعونة الوطنية في اللواء.

‏

‏وأكدت بني مصطفى، في مستهل جولتها الميدانية في اللواء، أهمية وصول كافة الخدمات الاجتماعية لمستحقيها، وحرص الوزارة المستمر على تطويرها بصورة مستمرة، بما يتلاءم مع احتياجات المجتمع المحلي في لواء الحسينية، جاء ذلك خلال لقائها العين سلطان الجازي و النائب صالح أبو تايه، والنائب حسين كريشان، بحضور محافظ معان خالد الحجاج، ورئيسة لجنة مجلس محافظة معان عايدة آل خطاب.

‏

‏وافتتحت بني مصطفى مركز الحسينية للخدمات الاجتماعية المتكاملة، مشيرة إلى أن استحداث المركز يأتي كاستجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم في زيادة شمول الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر حاجة والأولى بالرعاية.

‏

‏وأضافت أن المركز يلبي احتياجات جميع الفئات المستهدفة من خدمات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، ويأتي في إطار السعي الحثيث للتوسع بها، وضمان وصولها، وتسهيلًا على المواطنين في الوصول للخدمات، وتوفير الوقت والجهد.

‏

‏وأشارت إلى أن خدمات المركز تشمل الخدمات النهارية الدامجة، ووحدة التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث توفر وحدة التدخل المبكر خدماتها للأطفال من عمر يوم ولغاية السادسة من أعمارهم، وتشمل خدمات التربية الخاصة والعلاج النطقي والعلاج الوظيفي والطبيعي، والإرشاد الأسري، فيما يقدم مركز الخدمات النهاري الدامج للفئة العمرية من عمر ست سنوات وأكثر، التدريب والتأهيل والإعداد للدمج التربوي والمجتمعي، بالإضافة إلى العلاج الطبيعي والوظيفي والنطقي والإرشاد الأسري، بالإضافة إلى مركز لتنمية المجتمع المحلي لتمكين السيدات والشباب اقتصاديا واجتماعيا من خلال توعيتهم وتدريبهم على الاعمال الانتاجية المختلفة، و عدد من خدمات الوزارة وصندوق المعونة الوطنية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إليها، وإتاحتها للفئات المستهدفة في المنطقة بصورة مستمرة.

‏

‏إلى ذلك، التقت بني مصطفى رؤساء ورئيسات الجمعيات الخيرية في اللواء، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من احتياجات القطاع التطوعي، مؤكدة أن الوزارة تعمل بصورة مستمرة على الارتقاء بقطاع الجمعيات، وتشجيع إنشاء مشاريعها الإنتاجية المستدامة، لما يسهم في تحسين خدماتها المقدمة في المنطقة، وتوفير فرص عمل جديدة.

‏

‏كما اشتملت جولتها زيارة لجمعية الحسينية لرعاية وتأهيل المعاقين، اطلعت من خلال رئيس الجمعية عقلة الذيابات على مشاريعها وبرامجها المنفذة، ومنها صالة الألعاب، وصالة العلاج الطبيعي، ولقاء عدد من منتفعي الجمعية وأسرهم، استمعت منهم إلى ملاحظاتهم ومطالبهم، كما تفقدت المشاريع التي تديرها جمعية نور الحسين الخيرية، واستمعت من رئيس الجمعية محمد المصيبحين إلى أبرز ما تقدمه الجمعية من خدمات، وتفقدت المخبز الآلي الذي تديره الجمعية، ومحطة المعرفة ومشروع رياض الأطفال، موعزةً بإعادة تأهيل الحديقة التابعة للجمعية بالألعاب والمستلزمات الأخرى لخدمة الأطفال في المنطقة.

‏

‏وخلال الجولة التي رافقها فيها أمين عام الوزارة د. برق الضمور ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات ومساعدي الأمين العام، وعدد من مسؤولي الوزارة، زارت بني مصطفى مسكنين لأسرتين عفيفتين استفادتا من خدمات الوزارة، لتفقد أوضاعها في إطار المتابعة المستمرة لحاجات مختلف الفئات المستهدفة.

‏