وزير السياحة: الأردن يمتلك مقومات فريدة تؤهله ليكون وجهة متميزة

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، أن الأردن يمتلك مقومات فريدة تؤهله لأن يكون وجهة سياحية متميزة على مدار العام.

جاء ذلك خلال رعايته تخريج طلبة كلية عمون الجامعية التطبيقية في تخصصات بكالوريوس الإدارة الفندقية، والإدارة الفندقية/إدارة أعمال الفعاليات، ودبلوم إدارة الفنادق، وفنون الطهي، بحضور رئيس هيئة المديرين للشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي العين ميشيل نزال، وأمين عام وزارة السياحة والآثار يزن الخضير.

وقال إن الأردن غني بقصصه، ونابض بتراثه، ومفعم بجمال لا ينضب، مؤكدا أن السياحة من أعمدة التنمية الوطنية ومحور أساسي في تعزيز مكانة الأردن إقليميا ودوليا.

وأعرب حجازين، عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكلية في مجالي التعليم الفندقي والسياحي، مشيدا بدورها في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

من جهتها، أكدت مسير أعمال الكلية الدكتورة ذهب البراري، حرص الكلية على تمكين طلبتها علميا وعمليا ليكونوا سفراء متميزين في مؤسسات القطاع السياحي والفندقي.

وحضر حفل التخريج، مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي ابو دنة، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، ومديرعام صندوق كفاءات المستقبل الدكتور زيد عريضة، ومدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس احمد الغرايبة، وعدد من ممثلي الجمعيات السياحية وشركاء الكلية، وأعضاء مجلس الأمناء والهيئتين الأكاديمية والإدارية، وأهالي الخريجين.

وتخلل الحفل كلمات للخريجين، وعرض مصور لقصة نجاح مميزة، وتكريم أوائل الطلبة وتسليم الشهادات والدروع التقديرية.