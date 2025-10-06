وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع وفد فلسطيني تعزيز التعاون

وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وقيادتيهما الحكيمتين، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة ودعمه المستمر لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.

ولفتت إلى أهمية الاطلاع على التجارب والخبرات المشتركة في المجالات الاجتماعية، لا سيما البرامج المتعلقة بالأسرة والطفولة وكبار السن وتمكين المرأة، مشيرة إلى المكاسب التشريعية التي تحققت، بما في ذلك المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور الأردني التي تكفل تمكين المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز، إضافةً إلى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.

وأوضحت بني مصطفى أن التشريعات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية في الأردن وفلسطين تتشارك في مواد كثيرة تنظم الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث والعلاقات الأسرية.

من جانبه، أشاد رئيس المحكمة الشرعية العليا الفلسطينية بجهود جلالة الملك في دعم القضية الفلسطينية على جميع الصعد، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب في مجال التشريعات والتدابير الخاصة بالأحوال الشخصية، وتعزيز التعاون مستقبلاً.