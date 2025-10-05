أول بعثة تجارية لسيدات أعمال أردنيات تزور ألمانيا

وطنا اليوم:ترأست الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، دانا الزعبي، بعثة تجارية لسيدات أعمال أردنيات إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بمشاركة عدد من سيدات الأعمال الأردنيات يمثلن قطاعات الاستشارات والصناعات والغذائية والتعبئة والتغليف واللوجستيات والصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات واشتملت زيارة البعثة التجارية على عدة فعاليات ولقاءات رسمية وزيارات ميدانية لشركات ألمانية مبتكرة.

وقالت الزعبي، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن البعثة التجارية هي لسيدات أعمال أردنيات واستمرت عدة أيام الأسبوع الماضي هدفت إلى تبادل الخبرات وبناء شراكات مع مجتمع الأعمال الألماني، واستكشاف فرص التعاون وفتح آفاق جديدة للتجارة المستقبلية وذلك في اطار الجهود الحكومية لتمكين المرأة وزيادة مساهمة في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وتحفيزها للمشاركة الفاعلة محليا.

وأعربت الزعبي عن أهمية الزيارة والمباحثات التي تمت مع ممثلين عن القطاعين العام والخاص الألماني وعدة مؤسسات عن متابعة العلاقات الأردنية الألمانية والشراكة الاستراتيجية التي تجمعها والتي يفترض البناء عليها لتعزيز مجالات التعاون.

وخلال تلك اللقاءات تطرقت الزعبي إلى أهم المبادرات والمشاريع التي تقوم على تنفيذها وزارة الصناعة والتجارة والتموين سيما في مجالات التجارة الخارجية والتنمية الصناعية والتجارة الالكترونية وكذلك العمل على تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية حيث تم تشكيل فريق وطني مختص بتمكين المنشآت المملوكة من قبل سيدات للوصول إلى مختلف الفرص الاقتصادية وكون المرأة لأعباء أساسيا في كافة الجهود التنموية.

والتقت الزعبي المدير العام في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية في ألمانيا كريستين توتزكي حيث تم بحث أوجه التعاون وبرامج الشراكة القائمة ومناقشة عددا من الموضوعات التي تسهم في تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

كما التقت البعثة التجارية بالأمين العام لـغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي، الذي أشاد بتنظيم هذه البعثة المتميزة وكونها أنها الأولى من نوعها المخصصة لسيدات أعمال أردنيات ما يؤدي إلى زيادة حضور المرأة الأردنية في العلاقات التجارية العربية–الألمانية.

وشكرت الزعبي المخلافي على جهوده في دعم البعثة وترتيب اللقاءات المهمة التي ستسهم في توفير الفرصة أمام سيدات الأعمال الأردنيات للدخول إلى السوق الألماني مستقبلاً. كما أكدت أهمية تنمية التجارة بين الأردن وألمانيا وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة.

كما تم عقد عدد من اجتماعات العمل الثنائية بين سيدات الأعمال الأردنيات ونظرائهن من الجانب الألماني، بدعم وتنظيم من غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث جرى بحث فرص التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، وتم التركيز على استكشاف مجالات التعاون وتوسيع نطاق التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

والتقت الزعبي والوفد المرافق السفير الأردني في برلين، فايز خوري، الذي أكد أهمية هذه البعثة كخطوة نوعية تعكس صورة إيجابية عن المرأة الأردنية وريادتها في مختلف القطاعات الاقتصادية. والدور الذي تضطلع به وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تمكين سيدات الأعمال وفتح آفاق تعاون جديدة مع الشركاء الدوليين واستعداد السفارة لتقديم الدعم اللازم للوفد بما يسهم في تعزيز فرص التعاون وتوسيع حضور سيدات الأعمال الأردنيات في المحافل الاقتصادية الدولية.

كما تضمن برنامج البعثة زيارات ميدانية إلى عدد من الشركات والمؤسسات الألمانية، حيث اطلعت السيدات المشاركات على طبيعة عمل هذه الشركات وتجاربها، ما أتاح لهن فرصة للتعرف على بيئة الأعمال في ألمانيا واستكشاف مجالات التعاون الممكنة