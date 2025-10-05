65 شهيداً في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 65 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين خلال يوم، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 67139 شهيدا و169583 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

الى ذلك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة، وإنما هناك توقف مؤقت لبعض القصف.

وأضافت المتحدثة أن الجيش الإسرائيلي يمكنه مواصلة العمليات في غزة لأغراض دفاعية.