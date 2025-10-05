بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

65 شهيداً في قطاع غزة خلال 24 ساعة

15 ثانية ago
65 شهيداً في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، استشهاد 65 فلسطينيا وإصابة 153 آخرين خلال يوم، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إلى ارتفاع حصيلة العدوان إلى 67139 شهيدا و169583 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.
الى ذلك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إنه لا يوجد وقف إطلاق نار في غزة، وإنما هناك توقف مؤقت لبعض القصف.
وأضافت المتحدثة أن الجيش الإسرائيلي يمكنه مواصلة العمليات في غزة لأغراض دفاعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:22

رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية العراق

15:57

العقبة أول مدينة عربية تنال جائزة برونزية في السياحة الخضراء

15:51

انطلاق مسابقة المحارب الدولية الـ14 في الأردن

15:40

روبيو : المرحلة الثانية من الخطة الأميركية بشأن غزة لن تكون سهلة

15:24

وفد وزاري يتفقد واقع الخدمات والمشاريع في محافظتي عجلون وإربد

14:58

قطر تتيح للجماهير حجز تذاكر مباريات كأس العرب إلكترونيا

14:48

توماهوك تُغضب الكرملين.. بوتين يوجه رسالة حادة لأميركا

14:39

أمانة عمان تنفذ ممشى في شارع الستين بمنطقة زهران

14:35

نتنياهو: لن نسمح بسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة

14:28

المعلِّمُ… أيقونةُ الوطنِ ونِبراسُه..!

14:01

مدعي عام عمّان يستمع لأقوال العضايلة في قضية غسل الاموال

13:53

محافظة : استمرار تخصيص قطع أراض بنصف السعر للمعلمين

وفيات
وفيات الأحد 5-10-2025شقيق الزميل الكاتب أمين زيادات في ذمة اللهوفيات الجمعة 3-10-2025وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025