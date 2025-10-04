الأردن يُشارك كمراقب دولي على الانتخابات البلدية في جورجيا

وطنا اليوم – شاركت الهيئة المستقلة للانتخاب، كمراقب دولي على الانتخابات البلدية الجورجية، التي انطلقت صباح اليوم السبت، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء، إذ بلغ عدد مراكز الاقتراع 3061 مركزا، موزعة في جميع أنحاء البلاد.

ومثل الهيئة مديرا تكنولوجيا المعلومات محمود الزبن، والرقابة الداخلية سلطان القضاة، حيث اطلعا، على الأساليب التكنولوجية الحديثة المستخدمة في الانتخابات، والتي شملت عملية الاقتراع والفرز إلكترونيا.

وجاءت مشاركة الهيئة تلبية لدعوة رسمية تلقتها من هيئة الانتخابات المركزية في جورجيا للمراقبة على الانتخابات في البلاد، بحسب بيان للهيئة.