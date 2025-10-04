رئيس جامعة مؤتة يتفقد عمادة شؤون الطلبة وكلية الآداب مع بداية العام الجامعي الجديد

وطنا اليوم _

في إطار متابعته الميدانية المتواصلة، قام رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات بجولة تفقدية شملت عمادة شؤون الطلبة وكلية الآداب، وذلك مع انطلاقة العام الجامعي الجديد.

واستهل النعيمات جولته بزيارة عمادة شؤون الطلبة، حيث التقى عميد شؤون الطلبة الدكتور ماهر مبيضين، واستمع إلى إيجاز حول الخطط والبرامج المعدّة لتعزيز دور الطلبة ودمجهم في مختلف الأنشطة اللامنهجية الثقافية والفنية والرياضية، بما يسهم في صقل شخصياتهم، وتنمية روح الانتماء لديهم، وتهيئتهم ليكونوا شركاء فاعلين في الحياة الجامعية. كما جرى التأكيد على أهمية توفير بيئة جامعية داعمة تشجع على الحوار والمبادرات الطلابية وتبني المواهب.

كما زار رئيس الجامعة كلية الآداب، والتقى عميدتها الدكتورة رانية العقاربة، التي استعرضت استعدادات الكلية لاستقبال الطلبة، سواء على المستوى الأكاديمي أو الإداري، مؤكدة جاهزية القاعات التدريسية والمختبرات، وحرص الكلية على توفير بيئة تعليمية متطورة تعزز من العملية التدريسية، وتواكب متطلبات العصر.

وأشار النعيمات خلال الجولة إلى أن جامعة مؤتة تولي أهمية خاصة لتهيئة الظروف الملائمة لطلبتها، سواء من خلال تطوير البنية التحتية والتجهيزات، أو عبر الخطط الأكاديمية والأنشطة المساندة، مؤكداً أن العام الجامعي الجديد سيكون فرصة لتعزيز التواصل بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، وترسيخ القيم الجامعية القائمة على التميز والانفتاح وخدمة المجتمع.

وتأتي هذه الجولة ضمن نهج الجامعة الرامي إلى متابعة واقع الكليات والعمادات أولاً بأول، بما يضمن توفير أفضل الظروف للعملية التعليمية والأكاديمية، وخلق بيئة جامعية متكاملة تجمع بين التحصيل العلمي والنشاط اللامنهجي الذي يعزز شخصية الطالب ويعده لمستقبل أكثر إبداعاً وتميزاً.