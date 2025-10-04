66 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم – قالت وزارة الصحة في غزة، إن 66 شهيدا و 265 إصابة، وصلوا الى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، الى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 67074 شهيدا و 169430 إصابة.

وأضافت، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي حتى اليوم بلغت 13486 شهيدا و 57389 إصابة، وكذلك تمت إضافة 720 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة القضائية المتابعة لملف التبليغات والمفقودين.

و أفادت بان عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية من شهداء المساعدات بلغ 6 شهداء و 40 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2603 شهداء وأكثر من 19094 إصابة.

وأشارت الوزارة الى إنها سجلت خلال الساعات الماضية وفاتين لطفلين نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 459 شهيدا، بينهم 154 طفلا، كما سجلت 181 وفاة، من بينهم 39 طفلا منذ الإعلان عن المجاعة في غزة.