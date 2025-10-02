77 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 77 شهيدًا و222 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 66225 شهيدًا و 168938 إصابة.

وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي حتى اليوم بلغت 13357 شهيدا و 56897 إصابة.

وأضافت، إنه بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الساعات الماضية من شهداء المساعدات 2 و 44 مصابا ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2582 شهيدا وأكثر من 18974 إصابة.