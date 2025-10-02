قتيلان وجرحى في حادث دعس وطعن قرب كنيس يهودي بمانشستر

وطنا اليوم:قُتل شخصان وجُرح ثلاثة، اليوم الخميس، في عملية دعس وطعن أمام كنيس يهودي في مانشستر بشمال غرب إنجلترا، حسبما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في منشور على منصة إكس إن “عناصر من شرطة مانشستر الكبرى أطلقوا النار على رجل يُعتقد بأنه الجاني”، مضيفة أن ليس بالإمكان راهنا تأكيد وفاته بسبب “أشياء مشبوهة بحوزته”.

وأعلنت أن وحدة تعنى بتفكيك المتفجرات تعمل في المكان، مؤكدة أن الجرحى الثلاثة “إصابتهم خطرة”.

ووفق ما نقلته صحيفة الغارديان عن مصادر، فإن شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن البريطاني انضما للتحقيق في عملية الطعن.

كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعود من قمة كوبنهاغن في أعقاب الحادثة.

وقال ستارمر إنه يشعر بالفزع البالغ إزاء الهجوم، مضيفا أن وقوع هذا الهجوم في يوم احتفال ديني يهودي وهو يوم الغفران (يوم كيبور) يجعل الأمر “مفزعا أكثر”.

من جهتها، نددت السفارة الإسرائيلية في لندن بالهجوم، ووصفته في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه “شنيع ومحزن للغاية”.