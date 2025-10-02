بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

سلطات الاحتلال تحتجز 13 من سفن أسطول الصمود

2 أكتوبر 2025
سلطات الاحتلال تحتجز 13 من سفن أسطول الصمود

وطنا اليوم:اعترضت البحرية الإسرائيلية 13 من السفن المشاركة في أسطول الصمود الذي يضم 44 سفينة، متجهًا نحو سواحل غزة، فيما يلف الغموض مصير عشرات المشاركين على متنها.
وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت إن ركاب السفن التي جرى اعتراضها ضمن أسطول الصمود موجودون “بأمان وبصحة جيدة”، مؤكدة أنّ البحرية اعترضت عددا من السفن المشاركة، وأنّ الركاب يتم نقلهم حاليا إلى أحد الموانئ الإسرائيلية.
والليلة الماضية نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر عسكرية أنّ عملية السيطرة على الأسطول ستتواصل حتى اليوم الخميس.
من جهة أخرى، أكد القائمون على أسطول الصمود أنّ المشاركين على متن السفينة “سيروس” تم اعتقالهم، وأنّ السفن تعرّضت لـ”اعتراض غير قانوني” شمل تعطيل الكاميرات وصعود عسكريين مسلحين على متنها. كما أعلنوا لاحقًا عن اعتقال من كانوا على متن السفينتين “ألما” و”سيروس”.
وقبل تنفيذ الاعتراض، أفاد طاقم السفينة “عمر المختار” بأنّ زوارق إسرائيلية سلطت باتجاههم أضواء ساطعة وسط تحليق طائرات مسيرة، فيما حذرت البحرية الإسرائيلية السفينة “ألما” من مغبة مواصلة الإبحار نحو غزة.
وقد أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنّ قوات البحرية صعدت بالفعل على متن عدد من السفن المشاركة. ولاحقا لذلك انتشرنت مقاطع فيديو تؤكد صعود قوات إسرائيلية على متن السفينة.
ووثّق كيران أندريو لحظة صعود قوات من الجيش الإسرائيلي على متن أسطول الصمود، مشيرًا إلى أنّه كان في خطر هو وجميع أفراد الطاقم خلال عملية الاقتحام التي جرت في عرض البحر.
كما طالبت البحرية الإسرائيلية الأسطول بتغيير مساره نحو ميناء أسدود، وأعلنت أنها وجّهت أوامر مباشرة بضرورة الامتثال لهذا المسار، مؤكدة أنّها خاطبت المنظمين مرارًا بهذا الخصوص.
وقد أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأنّه سيتم ترحيل الناشطين الموجودين على متنها إلى دولهم بعد استكمال عملية السيطرة على بقية السفن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:44

صدمة جديدة بشأن عودة برشلونة لكامب نو

20:42

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

20:31

الصحة العالمية: الأردن من أكبر الدول المستقبلة للمرضى والمصابين من غزة

20:24

المعلم… رسول القيم وباني الأجيال

20:15

الإمارات تحدد الدخل الشهري المطلوب لإصدار تأشيرة زيارة قريب أو صديق

20:07

بوتين: انهيار الهيمنة الغربية مسألة وقت.. وزمن الإملاءات قد انتهى

19:45

الذنيبات: رأيت معلّمي في الثّانويّة، فلم أتمالك نفسي وقبّلت رأسه

19:26

إصابات إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في إربد

19:23

الأسواق الحرة الأردنية تشارك في معرض TFWA العالمي بمدينة كان – فرنسا

19:11

دراسة: الإناث في الأردن يفضلن العمل بالقطاع العام

19:07

رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في البلقاء والكرك

19:04

77 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وفيات
وفيات الخميس 2-10-2025وفيات الأربعاء 1-10-2025والد الزميل اسامه القوابعه في ذمه اللهوفيات الثلاثاء 30-9-2025وفيات الاثنين 29-9-2025