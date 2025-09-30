بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

الحدادين : المجتمع الدولي يمتثل لنداءات الملك عبدالله الثاني الشجاعة والحكيمة لوقف الحروب وصناعة السلام العالمي ومنح البشرية ومنح البشرية مستقبلاً أكثر إشراقاُ

23 ثانية ago
الحدادين : المجتمع الدولي يمتثل لنداءات الملك عبدالله الثاني الشجاعة والحكيمة لوقف الحروب وصناعة السلام العالمي ومنح البشرية ومنح البشرية مستقبلاً أكثر إشراقاُ

وطنا اليوم – قال المحامي اكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، إن ما نشهده اليوم على الساحة الدولية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المجتمع الدولي أخذ يمتثل للنداءات المتكررة والشجاعة التي يطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، هذه النداءات التي جاءت دوماً محملة بالحكمة والرؤية الثاقبة وبعد النظر، لتشكل خارطة طريق لإنقاذ البشرية من ويلات الحروب والصراعات والدمار.

وأضاف الحدادين ، لقد أثبت جلالته، بجرأته وحنكته السياسية الفريدة، أنه صوت الضمير الإنساني الحي، وصوت العدالة الذي يعلو فوق أصوات المدافع، وصرخة الحق التي تهز ضمائر قادة العالم وتضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية.
وبين ، أن جلالته لم يكتفِ برفع الصوت، بل قدم الرؤية العملية الواضحة لوقف نزيف الدماء، وإحقاق الحق، وتحقيق السلم والأمن والسلام العالمي.
وأشار الحدادين ، الى أن احترام المجتمع الدولي لهذه النداءات والعمل على ترجمتها واقعاً ملموساً، يعكس المكانة المرموقة والزعامة الاستثنائية لجلالته، ويؤكد أن العالم بات يدرك أن لا مستقبل مشرقاً ولا ازدهاراً حقيقياً إلا بإنهاء الحروب وترسيخ العدالة، كما دعا جلالته .
وختم الحدادين حديثه ، بقوله ، إننا نقف اليوم أمام لحظة فارقة، لحظة تؤكد أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يقود البوصلة العالمية نحو السلام، ويمنح العالم فرصة حقيقية لصناعة غدٍ أكثر إشراقاً وأمناً وازدهاراً للبشرية جمعاء.

 


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:36

حماس تدرس خطة غزة.. ومبعوث ترامب متفائل برد إيجابي

09:31

الدبلوماسية تتقدم على مسارين و”طبول الحرب” تُقرع على ثلاثة

09:30

الناعقون

09:28

هل يجوز لمَن يُعيَّن وزيراً سحب اشتراكاته من الضمان.؟

09:27

Hungulf 2025 في بودابست: منصة اقتصادية ثقافية تعزز الشراكة بين المجر ودول الخليج

09:24

بالصور … د. ماهر الحوراني يرعى اليوم الأول لإحتفال عمان الأهلية بتخريج طلبتها للفصل الصيفي من الفوج 32

09:20

الثقافة والشباب في الأعيان تلتقي مديرة مركز زها الثقافي

09:19

وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية بينها الأردن يرحبون بدور الرئيس الأميركي في إنهاء الحرب بغزة

09:16

السودان تطلق إنذار أحمر من فيضانات خطيرة على امتداد الشريط النيلي

09:13

القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن

09:11

فنزويلا تلوّح بإعلان حالة الطوارئ تحسباً لضربة أميركية

06:49

ريادة التفوق: قرى أطفال الأردن SOS نموذجاً

وفيات
وفيات الاثنين 29-9-2025وفيات الأحد 28-9-2025وفيات الجمعة 26-9-2025وفاة الشيخ عبدالرؤوف عدنان النتشةوفيات الخميس 25-9-2025