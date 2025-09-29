بنك القاهرة عمان
الإمارات تضيف فئات جديدة لأغراض طلب الحصول على تأشيرات الدخول

8 ثواني ago
وطنا اليوم:أضافت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أربعة أغراض جديدة لتأشيرات الدخول لزيارة الإمارات وعدّلت المدد الزمنية وشروط الحصول على عدد من التأشيرات، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.
وشملت الأغراض التي أضيفت المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، الترفيه، الفعاليات، السفن السياحية وقوارب النزهة.
وأوردت “وام” أن تصريح إقامة الحالات الإنسانية يُمنح لمدة عام، مع إمكانية التمديد بقرار من الهيئة وفق شروط، كما تُمنح الإقامة للأرامل والمطلقات الأجنبيات لمدة عام، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بشروط. وتتيح تأشيرة زيارة صديق أو قريب استضافة الأقارب والأصدقاء من الدرجة الأولى وحتى الثالثة حسب دخل الضامن


