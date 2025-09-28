بنك القاهرة عمان
القبول الموحد تعلن نتائج طلبات تغيير التخصص أو الجامعة

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأحد نتائج طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي 2025-2026، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال كانت محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر)، كما أن هذه الطلبات لم تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية
وقامت وحدة تنسيق القبول الموحد بإرسال رسائل نصية للطلبة بنتائج ترشيحهم على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلبات التحاقهم، كما يمكن التعرف على نتيجة كل طالب من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد / قسم البكالوريوس على الرابط التالي:

https://www.admhec.gov.jo/AdmAklUnivTransResults.aspx


