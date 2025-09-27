رئيس جامعة البترا يشارك في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين

وطنا اليوم-شارك رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، في الاحتفال الذي أقامته سفارة المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين، والذي عُقد برعاية سعادة الوزير المفوّض محمد بن حسن مونس، القائم بأعمال السفارة بالإنابة، في فندق سانت ريجيس.

وقدّم الدكتور عبد الرحيم، باسم نفسه ونيابةً عن أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وطلبة الجامعة، أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وشعبها، ويديم عليها الأمن والازدهار.

وشهد الحفل مشاركة عدد من الوزراء والأعيان والنواب وكبار الضباط، إلى جانب رؤساء جامعات أردنية وسفراء دول وكبار المسؤولين.