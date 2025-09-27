تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: سكرتير/ه

الشروط العامة الواجب توفرها للوظيفة أعلاه
• أن يكون المتقدم أردني الجنسية.
• حاصل على درجة الدبلوم بتقدير لا يقل عن جيد في السكرتاريا التنفيذية.
• ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.
الوثائق المطلوبة
• السيرة الذاتية.
• صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات الدبلوم والمصدقة.
• صورة شخصية.
• صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
• صورة عن شهادة الخبرة.
على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات, نهاية دوام يوم السبت الموافق 4/10/2025 .
تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: