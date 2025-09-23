بنك القاهرة عمان
من خطاب جلالة الملك في الدورة ال ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٠٢٥

23 سبتمبر 2025
من خطاب جلالة الملك في الدورة ال ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة ٢٠٢٥


24 ساعة
09:27

تكريم بنك الإسكان لرعايته الماسية لحفل الخير 2025

09:23

مصفاة البترول : نمضي بخطوات جدية لتنفيذ مشروع توسعة المصفاة

09:21

المدن الصناعية : 66 استثمارا جديدا خلال النصف الأول من العام بقيمة 57 مليون دينار

09:20

كلمة ملكية في منصة أممية… خطاب بحجم الأمة

09:17

بعد اجتماعه بقادة عرب ومسلمين.. ترامب يلوح بنتائج عظيمة والتفاصيل معلقة

09:10

الاحتلال يرتكب مجزرة بحق النازحين في غزة ومسيّرات تستهدف أسطول الصمود

08:24

نرفع أصواتنا للعدالة واحلال السلام

07:22

السفارة السعودية والعاصمة عمّان تتوشّح بالأخضر.. والمدرج الروماني وأبرز مياديين وشوارع العاصمة الأردنية تتزيّن احتفاءً باليوم الوطني السعودي الـ95

06:52

لا ليس حباً والذي خلق الورى

22:50

الميثاق الوطني: يشيد بمضامين كلمة جلالة الملك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

22:44

جلالة الملك عبدالله الثاني الثبات على الحق الفلسطيني والوصاية الهاشمية درع السلام في المنطقة

20:32

وفاة طفلة اردنية بعد لدغة من أخطر أنواع العقارب

